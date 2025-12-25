“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!“, escribió el presidente de Estados unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social este jueves, 25 de diciembre.

“Previamente les advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, sentenció en su misma publicación.

“El Departamento de Guerra (de Defensa) ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, agregó.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical”, continúa.

“Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”, concluyó su mensaje.

El presidente estadounidense ha demostrado su especial interés por la situación de los cristianos en Nigeria. Desde hace meses ha amenazado con tomar represalias contra ISIS, en especial el pasado noviembre cuando le ordenó al Departamento de Defensa que se “prepare para una posible acción”.

Bola Ahmed Tinubu y Donald Trump Foto: Getty Images

Ante la situación, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, publicó un mensaje de Navidad, en el cual deseó “buena voluntad” y unas felices fiestas para los cristianos en su país. Además, brindó una oración para las personas de diferentes creencias religiosas.

“Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y todos los nigerianos de la violencia”, escribió el líder nigeriano en su perfil de X el pasado miércoles, 24 de diciembre.

El país africano ha enfrentado durante años una escalada en la violencia, en especial por ataques con motivaciones religiosas. De acuerdo con análisis de expertos, estos conflictos se han intensificado por las tensiones entre comunidades étnicas y las diferentes creencias.

Trump ha amenazado al ISIS en varias oportuidades. Foto: Moment Editorial/Getty Images

“El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria”, aseguró Trump meses atrás, señalando que allí habí múltiples violaciones a la libertad de religión. Por lo anterior, calificó a la nación africana como un “País de Especial Preocupación”.

Para poder declarar la anterior denominación, Estados Unidos debe garantizar que Nigeria ha cometido “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.