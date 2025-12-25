Estados Unidos

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Trump anunció el ataque y sentenció que seguirá si el Estado Islámico no cesa el asesinato a cristianos inocentes.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
25 de diciembre de 2025, 11:37 p. m.
Presidente de EE. UU., Donald Trump.
Presidente de EE. UU., Donald Trump. Foto: AP

“Esta noche, bajo mi dirección como Comandante en Jefe, Estados Unidos lanzó un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista del ISIS en el noroeste de Nigeria, que ha estado atacando y asesinando brutalmente, principalmente, a cristianos inocentes, a niveles nunca vistos en muchos años, ¡e incluso siglos!“, escribió el presidente de Estados unidos, Donald Trump, en su perfil de Truth Social este jueves, 25 de diciembre.

“Previamente les advertí a estos terroristas que si no cesaban la masacre de cristianos, se desataría un infierno, y esta noche lo hubo”, sentenció en su misma publicación.

“El Departamento de Guerra (de Defensa) ejecutó numerosos ataques perfectos, como solo Estados Unidos es capaz de hacer”, agregó.

“Bajo mi liderazgo, nuestro país no permitirá que prospere el terrorismo islámico radical”, continúa.

Noticias Estados Unidos

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Noticias Estados Unidos

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Noticias Estados Unidos

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

Noticias Estados Unidos

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Noticias Estados Unidos

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

Noticias Estados Unidos

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Noticias Estados Unidos

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

“Hoy cazamos y matamos a nuestros enemigos”: EE. UU. lanza una nueva operación militar en Siria tras letal ataque del Estado Islámico

“Que Dios bendiga a nuestras Fuerzas Armadas y les deseo una FELIZ NAVIDAD a todos, incluidos los terroristas muertos, que serán muchos más si continúa su masacre de cristianos”, concluyó su mensaje.

El presidente estadounidense ha demostrado su especial interés por la situación de los cristianos en Nigeria. Desde hace meses ha amenazado con tomar represalias contra ISIS, en especial el pasado noviembre cuando le ordenó al Departamento de Defensa que se “prepare para una posible acción”.

Bola Ahmed Tinubu y Donald Trump
Bola Ahmed Tinubu y Donald Trump Foto: Getty Images

Ante la situación, el presidente de Nigeria, Bola Tinubu, publicó un mensaje de Navidad, en el cual deseó “buena voluntad” y unas felices fiestas para los cristianos en su país. Además, brindó una oración para las personas de diferentes creencias religiosas.

“Son el ISIS del hemisferio occidental”: la polémica comparación que realizó Donald Trump

“Me comprometo a hacer todo lo que esté a mi alcance para consagrar la libertad religiosa en Nigeria y proteger a los cristianos, musulmanes y todos los nigerianos de la violencia”, escribió el líder nigeriano en su perfil de X el pasado miércoles, 24 de diciembre.

El país africano ha enfrentado durante años una escalada en la violencia, en especial por ataques con motivaciones religiosas. De acuerdo con análisis de expertos, estos conflictos se han intensificado por las tensiones entre comunidades étnicas y las diferentes creencias.

Combatientes kurdos de YPG y YPJ en una ceremonia de reclutamiento antes de ser trasladados al frente para luchar contra ISIS en el área de Al Hasaka en la zona de control kurdo de Rojava
Trump ha amenazado al ISIS en varias oportuidades. Foto: Moment Editorial/Getty Images

“El cristianismo se enfrenta a una amenaza existencial en Nigeria”, aseguró Trump meses atrás, señalando que allí habí múltiples violaciones a la libertad de religión. Por lo anterior, calificó a la nación africana como un “País de Especial Preocupación”.

Para poder declarar la anterior denominación, Estados Unidos debe garantizar que Nigeria ha cometido “violaciones sistemáticas, continuas y atroces de la libertad religiosa”.

Mas de Noticias Estados Unidos

Las fuertes inundaciones en Washington provocaron que ratas emergieran de las alcantarillas, generando una alerta sanitaria inédita para los hogares.

Ratas en los inodoros de Washington: la alerta sanitaria que nadie esperaba tras las inundaciones

Discurso

Estados Unidos lanzó “un poderoso y letal ataque contra la escoria terrorista” tras varias semanas de amenazas de Trump

Si el IRS detecta posibles errores o fraudes, puede iniciar un proceso de auditoría

CEO del IRS anticipa los reembolsos de impuestos más altos de la historia en 2026

Varios estados del este de EE. UU. se preparan ante la llegada de una tormenta que podría dejar fuertes lluvias y vientos.

Fuerte tormenta navideña pone en riesgo a los ciudadanos: se han registrado muertes y alertas de evacuación

La reunión coincidió con la firma de un acuerdo de paz negociado por la Casa Blanca, que busca poner fin al conflicto en el este de la República Democrática del Congo, por parte de funcionarios de ambos países africanos.

Marco Rubio traza el balance del poder estadounidense y anticipa un giro decisivo en la política global

Discurso

Trump envía un saludo de Navidad a la “escoria” de su país: así alardeó de su trabajo

bebé

Los nombres de bebés que ahora lideran la lista en Nueva York, Estados Unidos: así la ciudad redefine sus preferencias

Intensas lluvias en el sur de California

Las impactantes imágenes que dejan las intensas lluvias e inundaciones repentinas que golpean el sur de California

x

Estos son los vuelos y rutas aéreas con más retrasos a final de año en Estados Unidos: alerta a miles de viajeros por largas demoras

x

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Noticias Destacadas