EE.UU. lanza una nueva operación militar en Siria contra el Estado Islámico, tras un ataque que había dejado tres estadounidenses muertos

Trump amenazó con hacer más uso de la fuerza en caso de que los terroristas decidan responder a sus ataques.

Redacción Mundo
19 de diciembre de 2025, 11:35 p. m.
El presidente Trump ya había amenazado con represalias tras el ataque en Siria.
El presidente Trump ya había amenazado con represalias tras el ataque en Siria. Foto: X/@tparon

Las fuerzas estadounidenses lanzaron una operación contra el grupo Estado Islámico (EI) en Siria en respuesta a un ataque en Palmira que dejó tres estadounidenses muertos, dijo el viernes el jefe del Pentágono, Pete Hegseth.

“Las fuerzas de Estados Unidos iniciaron la OPERACIÓN HAWKEYE STRIKE en Siria para eliminar a combatientes de ISIS, así como infraestructura y sitios de armamento, en respuesta directa al ataque contra fuerzas estadounidenses ocurrido el 13 de diciembre”, escribió Hegseth en X, utilizando uno de los acrónimos del grupo yihadista.

“Debido al brutal asesinato de valientes patriotas estadounidenses en Siria por parte de ISIS, cuyas hermosas almas recibí en suelo estadounidense a principios de esta semana en una ceremonia muy digna, anuncio por la presente que Estados Unidos está tomando represalias muy severas, tal como prometí, contra los terroristas asesinos responsables”, sentenció, por su parte, el presidente Donald Trump en Truth Social.

“Estamos atacando con fuerza los bastiones de ISIS en Siria, un lugar empapado en sangre y con muchos problemas, pero con un futuro brillante si ISIS es erradicado. El Gobierno de Siria, liderado por un hombre que trabaja arduamente para devolver la grandeza a Siria, y que apoya plenamente”, se lee en su publicación de este viernes, 19 de diciembre.

“Se advierte a todos los terroristas lo suficientemente malvados como para atacar a estadounidenses: SERÁN GOLPEADOS CON MÁS FUERZA QUE NUNCA SI, DE CUALQUIER MANERA, ATACAN O AMENAZAN A EE. UU.”, concluye.

En desarrollo...

EE.UU. lanza una nueva operación militar en Siria contra el Estado Islámico, tras un ataque que había dejado tres estadounidenses muertos

Los archivos de Epstein salen a la luz: fotos con expresidentes y miles de víctimas fueron revelados

Estados Unidos refuerza su apoyo a Colombia contra el narcotráfico: entrega equipos y entrenamiento militar en la costa

Alerta por tormentas en el norte de California para Navidad: ¿hasta cuándo dejará de llover?

