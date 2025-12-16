Donald Trump anuncia la prohibición de la entrada a EE. UU. de ciudadanos de estos ocho países

El presidente Donald Trump amplió este martes, 16 de diciembre, la prohibición de viajes a Estados Unidos a ciudadanos de otros siete países, incluido Siria, así como a titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, según se dio a conocer este martes por los canales en redes sociales de la Casa Blanca y del mismo mandatario republicano.

La Casa Blanca afirmó que el presidente Donald Trump, quien lleva mucho tiempo abogando por restringir la inmigración ilegal hacia el país norteamericano, actúa “para proteger la seguridad de Estados Unidos”, según una publicación en redes sociales que se dio a conocer este martes.

También quiere impedir la entrada de extranjeros en Estados Unidos que “socaven o desestabilicen su cultura, su gobierno, sus instituciones o sus principios fundacionales”, añadió el comunicado en el cual se explica la medida contra los ciudadanos de dichas naciones, las cuales permanecen en conflicto político de alguna forma con Washington.

Donald Trump impuso la medida a través de sus redes sociales. | Foto: AFP

Como ejemplo, la medida del gobierno Trump llega pocos días después de que dos soldados estadounidenses y un civil murieran en Siria, país al que Trump ha intentado rehabilitar internacionalmente desde la caída y exilio del dictador prorruso Bashar al Asad el año pasado y el ascenso al poder de los rebeldes, que incluso han llegado a visitar al mandatario en la Casa Blanca.

Por su parte, las autoridades sirias dijeron que el autor del ataque era un miembro de las fuerzas de seguridad que iba a ser destituido por “ideas islamistas extremistas” antes de que ocurriera el ataque contra las fuerzas estadounidenses que fue condenado por varios miembros de la administración Trump, que aseguraron que tomarían represalias por el hecho.

Donald Trump sigue con sus medidas contra la inmigración ilegal en los Estados Unidos. | Foto: Mano vendada de Donald Trump

La administración Trump ya había prohibido de forma informal los viajes de titulares de pasaportes de la Autoridad Palestina, en un gesto de solidaridad con Israel frente al reconocimiento de un Estado palestino por parte de otras potencias occidentales como Francia y el Reino Unido, todo en medio de las condenas internacionales contra el estado judío liderado por Benjamin Netanyahu, gran aliado del presidente norteamericano.

Otros países recientemente sujetos a la prohibición total de viajar para sus ciudadanos se ubican entre los más pobres de África, como lo son Burkina Faso, Malí, Níger, Sierra Leona y Sudán del Sur, así como Laos, en el sudeste asiático. Dichas naciones se especula que su inclusión de debe a la posibilidad del aumento de la migración ilegal en Estados Unidos.