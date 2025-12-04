Suscribirse

Estados Unidos

USCIS reduce drásticamente la vigencia de los permisos de trabajo en Estados Unidos: estos son los extranjeros afectados

La iniciativa, como otras anunciadas esta semana, pretenden vigilar más rigurosamente a los inmigrantes que residen en el país.

GoogleSiga las últimas noticias de Estados Unidos en Discover: novedades, migración y agenda política

Redacción Mundo
4 de diciembre de 2025, 9:58 p. m.
x
USCIS redujo el tiempo de los permisos de trabajo para inmigrantes refugiados en EE. UU. | Foto: Peter Dazeley/Getty Images - hapabapa/Getty Images

Esta semana, las autoridades migratorias de Estados Unidos han implementado nuevas restricciones y limitaciones en los procesos de residencia y permanencia en el país de Norte América para cientos de extranjeros, con el fin de prevenir la seguridad de los estadounidenses de acuerdo con los recientes ataques a manos de inmigrantes indocumentados.

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía en Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los solicitantes de asilo, refugiados y aquellos que gozan de protecciones en contra de la deportación verán afectados sus tiempos permitidos para trabajar de manera legal dentro del país.

USCIS ofrece mecanismos legales para acelerar algunos de los trámites migratorios
Los refugiados en EE. UU. tendrán permiso de trabajar por 18 meses, no por cinco años. | Foto: Getty Images

Así las cosas, los extranjeros mencionados que soliciten una autorización de trabajo (EAD) a partir del 2 de diciembre de 2025, o que estén pendientes de confirmar, podrán laborar durante 18 meses, no cinco años, como ha sido hasta ahora la norma.

Contexto: EE. UU. suspende los trámites de ciudadanía y residencia para 19 países. Hay tres naciones latinoamericanas afectadas

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo asegurará que aquellos que buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses dañinas”, declaró el director de USCIS, Joseph Edlow en un comunicado de la agencia.

“Después del ataque a los miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por parte de un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, resulta aún más claro que USCIS debe realizar investigaciones de seguridad de extranjeros con más frecuencia”, se lee en el informe publicado este jueves, 4 de diciembre.

Contexto: Trump endurece la inmigración tras el tiroteo de Washington: esto es lo que debe saber sobre las 5 nuevas normas de inmigración

“El período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros”, detalla el informe.

En época electoral sube la demanda de contratos, tanto de personal como de servicios, para la logística de las votaciones.
La medida afecta los procesos a partir del 2 de diciembre del 2025. | Foto: ADOBE STOCK

¿Quiénes verán afectados sus permisos de trabajo en Estados Unidos?

De acuerdo con los detalles de USCIS:

  • Extranjeros admitidos como refugiados.
  • Extranjeros a los que se les concedió asilo.
  • Extranjeros a los que se les otorgó la suspensión de la deportación o remoción.
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción.
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA.
  • Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.
Contexto: La regla oculta que está frenando miles de solicitudes de ciudadanía en Estados Unidos
El sello del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. se muestra en la pantalla de un teléfono móvil para una fotografía ilustrativa. Cracovia, Polonia, el 2 de febrero de 2023. (Foto de Beata Zawrzel/NurPhoto vía Getty Images)
USCIS especificó a quiénes afecta la medida el jueves 4 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este cambio en los tiempos de permiso se deben, de acuerdo con la administración, al tiroteo de la semana pasado en Washington D. C., cuando un inmigrante afgano abrió fuego en contra de dos oficiales de la Guardia Nacional que patrullaban cerca de la Casa Blanca: un agente, de 20 años, murió, mientras que su compañero quedó gravemente herido.

“La reducción de los períodos máximos de validez para ciertas categorías resultará en investigaciones de seguridad más frecuentes de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en Estados Unidos“, determinó USCIS en el anuncio de este jueves.

“Investigar a un extranjero con más frecuencia permitirá a USCIS disuadir el fraude y detectar a los extranjeros con intenciones potencialmente dañinas para que puedan ser procesados para su remoción de Estados Unidos“, agregó.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Niño de 9 años habría sido secuestrado en Candelaria, Atlántico: un motorizado se lo llevó mientras jugaba fútbol

2. Estados Unidos amenaza a Maduro si llega a atacar este país vecino de Venezuela

3. Lidio García, presidente del Senado, le hizo frente a Gustavo Petro tras nueva arremetida del mandatario contra EE. UU.

4. “No merecía este final“: el doloroso mensaje que dejó el primo de Jean Claude Bossard, el joven asesinado por un robo en Bogotá

5. Revés para Héctor Carvajal en la Corte: revocan auto con el que rechazó las demandas contra la consulta popular

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Estados UnidosUSCIS

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.