Esta semana, las autoridades migratorias de Estados Unidos han implementado nuevas restricciones y limitaciones en los procesos de residencia y permanencia en el país de Norte América para cientos de extranjeros, con el fin de prevenir la seguridad de los estadounidenses de acuerdo con los recientes ataques a manos de inmigrantes indocumentados.

Recientemente, el Servicio de Ciudadanía en Inmigración de Estados Unidos (USCIS) anunció que los solicitantes de asilo, refugiados y aquellos que gozan de protecciones en contra de la deportación verán afectados sus tiempos permitidos para trabajar de manera legal dentro del país.

Los refugiados en EE. UU. tendrán permiso de trabajar por 18 meses, no por cinco años. | Foto: Getty Images

Así las cosas, los extranjeros mencionados que soliciten una autorización de trabajo (EAD) a partir del 2 de diciembre de 2025, o que estén pendientes de confirmar, podrán laborar durante 18 meses, no cinco años, como ha sido hasta ahora la norma.

USCIS is reducing the validity period of work permits to enhance vetting, deter fraud, and identify potential threats more frequently.



Learn more: https://t.co/YVq9l33t5G pic.twitter.com/rZSug5vSNI — USCIS (@USCIS) December 4, 2025

“Reducir el período máximo de validez de la autorización de empleo asegurará que aquellos que buscan trabajar en Estados Unidos no amenacen la seguridad pública ni promuevan ideologías antiestadounidenses dañinas”, declaró el director de USCIS, Joseph Edlow en un comunicado de la agencia.

“Después del ataque a los miembros de la Guardia Nacional en la capital de nuestra nación por parte de un extranjero que fue admitido en este país por la administración anterior, resulta aún más claro que USCIS debe realizar investigaciones de seguridad de extranjeros con más frecuencia”, se lee en el informe publicado este jueves, 4 de diciembre.

“El período máximo de validez de los EAD iniciales y de renovación se cambiará de cinco años a 18 meses para varias categorías de extranjeros”, detalla el informe.

La medida afecta los procesos a partir del 2 de diciembre del 2025. | Foto: ADOBE STOCK

¿Quiénes verán afectados sus permisos de trabajo en Estados Unidos?

De acuerdo con los detalles de USCIS:

Extranjeros admitidos como refugiados.

Extranjeros a los que se les concedió asilo.

Extranjeros a los que se les otorgó la suspensión de la deportación o remoción.

Extranjeros con solicitudes pendientes de asilo o suspensión de remoción.

Extranjeros con solicitudes pendientes de ajuste de estatus bajo la sección 245 de la INA.

Extranjeros con solicitudes pendientes de suspensión de deportación, cancelación de remoción o ayuda bajo la Ley de Ajuste Nicaragüense y Ayuda a Centroamérica.

USCIS especificó a quiénes afecta la medida el jueves 4 de diciembre. | Foto: NurPhoto via Getty Images

Este cambio en los tiempos de permiso se deben, de acuerdo con la administración, al tiroteo de la semana pasado en Washington D. C., cuando un inmigrante afgano abrió fuego en contra de dos oficiales de la Guardia Nacional que patrullaban cerca de la Casa Blanca: un agente, de 20 años, murió, mientras que su compañero quedó gravemente herido.

“La reducción de los períodos máximos de validez para ciertas categorías resultará en investigaciones de seguridad más frecuentes de los extranjeros que solicitan autorización para trabajar en Estados Unidos“, determinó USCIS en el anuncio de este jueves.