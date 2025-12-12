Suscribirse

Estados Unidos

Estados Unidos negará la visa de turista en este controvertido caso: un cambio clave en sus reglas migratorias

La política se alinea con las intenciones presidenciales de eliminar el derecho a la ciudadanía por nacimiento, afectando miles de bebés.

Redacción Mundo
12 de diciembre de 2025, 9:11 p. m.
Estados Unidos, desde que Donald Trump regresó al poder, se ha vuelto un país más estricto en sus normas de inmigración. La intención del Gobierno es expulsar a todos los extranjeros que residen allí sin documentos y prevenir la entrada de quienes demuestren intenciones de violar las leyes o representen o peligro para la seguridad nacional.

Entre las nuevas medidas, la administración ha instado a las instituciones consulares alrededor del mundo que nieguen la visa a las mujeres y parejas que estén en la última etapa del embarazo y quieren viajar a Estados Unidos, con el fin de evitar que los bebés nazcan en el territorio.

El Gobierno también ha impulsado leyes para prohibir el derecho de ciudadanía a los recién nacidos en Estados Unidos que sean hijos de inmigrantes.

Lo anterior, debido a que cientos de personas han tomado esa vía para llegar más rápido a la green card y poder acceder a los papeles legales y establecerse en el país de Norte América.

Varios países han anunciado que las visas serán negadas para aquellos que demuestren intenciones de tener un bebé en Estados Unidos. A la iniciativa se unió recientemente India. La embajada estadounidense en aquel país publicó en X: “Los funcionarios consulares estadounidenses denegarán las solicitudes de visa de turista si consideran que el propósito principal del viaje es dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía estadounidense para el niño. Esto no está permitido”.

De acuerdo con la información oficial, los agentes consulares estará más atentos al momento de determinar el propósito de viaje de los solicitantes de la visa, especialmente para quienes se presentan en la categoría de turista B-1 y B-2.

El Departamento de Estado de Estados Unidos, por su parte, ha demostrado su preocupación por el aumento de turistas que llegan al país para dar a luz y así garantizar la nacionalidad de sus hijos y de su familia.

“Es inaceptable que padres extranjeros utilicen una visa de turista estadounidense con el propósito principal de dar a luz en Estados Unidos para obtener la ciudadanía del niño, lo que además podría resultar en que los contribuyentes estadounidenses paguen los costos de la atención médica“, declaró el departamento en su página web meses atrás.

Al mismo tiempo, el pasado jueves, 11 de diciembre, la Corte Suprema estadounidense acordó revisar la constitucionalidad de la propuesta presidencial de eliminar la ciudadanía para los bebés que no sean hijos de nativos norteamericanos. Pese a que tribunales inferiores han obstaculizado el proyecto, en los próximos días se conocerá si entra en vigor.

