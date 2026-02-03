Las tensiones entre Estados Unidos e Irán escalaron nuevamente este martes cuando el Ejército estadounidense derribó un dron iraní Shahed-139 que se dirigía hacia el portaaviones USS Abraham Lincoln mientras navegaba en el Mar Arábigo. El incidente, que no dejó ningún daño humano, ocurre en medio de una frágil y compleja fase de presión militar y diplomática entre ambas potencias.

Según un comunicado del Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM), el dron se aproximó con una actitud “agresiva” y de intención poco clara, lo que llevó a un avión de combate F-35C estadounidense a interceptarlo y abatirlo en defensa del portaaviones y de su tripulación. No se reportaron víctimas ni afectaciones en el buque o en otras unidades navales presentes.

Portaaviones USS Abraham Lincoln, actualmente posicionado en el mar Arábigo Foto: Getty Images

El Shahed-139 es un vehículo aéreo no tripulado fabricado en Irán, cuyas unidades han sido utilizadas por las fuerzas iraníes tanto para tareas de reconocimiento como para operaciones ofensivas en conflictos regionales, y su presencia cerca de activos militares estadounidenses fue considerada por Washington como un riesgo directo para la seguridad de uno de los portaaviones que tiene el Ejército estadounidense en el Oriente.

No es el único episodio de tensión hoy: en el Estrecho de Ormuz, otro foco de confrontación, seis embarcaciones iraníes intentaron detener un petrolero estadounidense, aunque el buque ignoró las órdenes y fue escoltado por un navío de guerra estadounidense.

Irán amenazó al mundo con una “guerra regional” y dice estar listo para luchar contra Estados Unidos

Estos eventos reflejan una escalada simultánea de confrontaciones marítimas entre Teherán y Washington, incluso mientras diplomáticos trabajan por reanudar conversaciones nucleares.

Desde el lado iraní no ha habido aún una declaración oficial detallada sobre este derribo de su aeronave no tripulada, aunque medios internacionales han señalado que este tipo de incidentes puede complicar las negociaciones en marcha y generar fricciones adicionales.

Por su parte, Washington sostiene que todos los movimientos de sus fuerzas están enmarcados en la defensa propia y la protección de sus activos y personal, respetando las normas del derecho internacional en aguas internacionales.

Banderas de Estados Unidos e Irán Foto: Getty Images

Algunos reportes habrían indicado que Irán consideró retirarse de las conversaciones nucleares tras el incidente, lo que hubiese podido endurecer aún más las posturas de ambos países. Sin embargo, las negociaciones entre Estados Unidos e Irán “siguen programadas”, dijo el martes la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

Por parte de Estados Unidos estará Steve Witkoff, mientras que, Teherán mandará varios funcionarios al diálogo.

Witkoff “debe sostener discusiones con los iraníes más adelante en la semana, siguen programadas por ahora, pero el presidente (Donald Trump) evidentemente tiene opciones sobre la mesa y el uso de la fuerza militar hace parte de ellas”, dijo la portavoz al canal Fox News.