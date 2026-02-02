MUNDO

Irán comienza negociaciones con Estados Unidos sobre el programa nuclear. Esto puede pasar

Trump dijo el viernes que había fijado un plazo, sin especificarlo, y aseguró que Irán quiere “alcanzar un acuerdo”.

Redacción Semana
2 de febrero de 2026, 12:08 p. m.
Estados Unidos quiere que Irán deje de enriquecer uranio para fabricar armas nucleares.
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, pidió “la apertura de negociaciones con Estados Unidos” sobre el programa nuclear de la República Islámica, informó el lunes la agencia de noticias Fars, que cita una fuente gubernamental no identificada.

“Irán y Estados Unidos llevarán a cabo conversaciones sobre el expediente nuclear”, añadió Fars, sin precisar cuándo.

Irán negó este lunes haber recibido un ultimátum de Estados Unidos para alcanzar un acuerdo sobre su programa nuclear, después de que el presidente Donald Trump amenazara con una intervención militar si las negociaciones fracasan.

La República Islámica “siempre actúa con honestidad y seriedad en los procesos diplomáticos, pero nunca acepta ultimátums. Por lo tanto, tal afirmación no puede ser confirmada”, dijo el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Información en desarrollo…

*Con información de AFP

