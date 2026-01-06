Fiscal de un país aliado de EE. UU. solicita la extradición de Nicolás Maduro

El fiscal argentino Carlos Stornelli solicitó iniciar los trámites para la extradición a Argentina del dictador venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos tras una incursión militar norteamericana en Caracas.

Stornelli pidió la extradición a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violaciones de derechos humanos.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad así reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, había denunciado FADD.

Ahora Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 4, ha solicitado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 2 la extradición de Maduro desde Estados Unidos.

El fiscal destacó que sobre Maduro “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente” en Argentina.

En septiembre de 2024, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la “inmediata detención” de Maduro “por graves violaciones a los derechos humanos” y de Diosdado Cabello por organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país.

El FADD está presidido por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO.

“Lo que hicimos fue hacer una denuncia por crímenes de lesa humanidad y presentar testigos y pruebas en el juzgado acá, con testimonios de venezolanos perseguidos. Incluso hay varios testimonios de algunos que estuvieron en el Helicoide, torturados en ese centro de detención”, dijo Wolff en declaraciones a Clarín.

El propio Wolff recordó que, a raíz de la denuncia, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó su captura internacional.

La justicia argentina aplicó la jurisdicción universal en otras ocasiones. En 2021, abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022 inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

Oenegés argentinas que representan a los denunciantes venezolanos en esa causa solicitaron el domingo al tribunal que “requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros” a Argentina, tras la noticia de su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses.