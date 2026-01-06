Mundo

Fiscal de un país aliado de EE. UU. solicita la extradición de Nicolás Maduro

El fiscal ha solicitado la extradición a raíz de una denuncia presentada en 2023.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
6 de enero de 2026, 3:31 p. m.
Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU.
Nicolás Maduro fue capturado por EE. UU. Foto: Getty Images

El fiscal argentino Carlos Stornelli solicitó iniciar los trámites para la extradición a Argentina del dictador venezolano Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos tras una incursión militar norteamericana en Caracas.

Stornelli pidió la extradición a raíz de una denuncia presentada en 2023 por el Foro Argentina para la Defensa de la Democracia (FADD) por violaciones de derechos humanos.

“En ese momento, se iniciaron las acciones pertinentes en contra de Nicolás Maduro y de quienes conforman los mandos altos, medios y bajos del régimen que ha ejecutado los hechos calificados como graves delitos de lesa humanidad así reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”, había denunciado FADD.

Ahora Stornelli, a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 4, ha solicitado al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal n.º 2 la extradición de Maduro desde Estados Unidos.

Noticias Estados Unidos

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Noticias Estados Unidos

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Noticias Estados Unidos

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Mundo

Embajador de Colombia en EE. UU. le envió una contundente carta a Marco Rubio tras tensiones entre Trump y Petro

Mundo

María Corina Machado sorprende en redes con un sentido mensaje sobre los presos políticos en Venezuela

Mundo

“Tenía una cámara de tortura en la mitad de Caracas”: Donald Trump dio más detalles sobre la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro

Mundo

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

Noticias Estados Unidos

Escasez laboral impulsa propuesta republicana para regularizar a migrantes en la construcción

Mundo

Cuba publica la identidad y las fotografías de los 32 cubanos muertos tras operación de EE. UU. en Caracas

El fiscal destacó que sobre Maduro “pesa un llamado a prestar declaración indagatoria y una orden de detención vigente” en Argentina.

Trump descarta elecciones inmediatas en Venezuela y asegura que primero debe “arreglarse el país”

En septiembre de 2024, la Cámara Federal de Buenos Aires ordenó la “inmediata detención” de Maduro “por graves violaciones a los derechos humanos” y de Diosdado Cabello por organizar un plan sistemático para detener, secuestrar y torturar a ciudadanos en ese país.

El FADD está presidido por el diputado bonaerense Waldo Wolff, del partido conservador PRO.

Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York.
Boceto judicial realizado por la artista Jane Rosenberg que muestra a Nicolás Maduro y a Cilia Flores durante su comparecencia ante un tribunal federal en Nueva York. Foto: Tomado de internet

“Lo que hicimos fue hacer una denuncia por crímenes de lesa humanidad y presentar testigos y pruebas en el juzgado acá, con testimonios de venezolanos perseguidos. Incluso hay varios testimonios de algunos que estuvieron en el Helicoide, torturados en ese centro de detención”, dijo Wolff en declaraciones a Clarín.

El propio Wolff recordó que, a raíz de la denuncia, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, solicitó su captura internacional.

La justicia argentina aplicó la jurisdicción universal en otras ocasiones. En 2021, abrió una investigación sobre las acusaciones de crímenes por parte de militares birmanos contra la minoría musulmana y, en 2022 inició una investigación penal contra el presidente nicaragüense, Daniel Ortega.

NICOLÁS MADURO
Nicolás Maduro en Nueva York Foto: GC Images

Oenegés argentinas que representan a los denunciantes venezolanos en esa causa solicitaron el domingo al tribunal que “requiera la inmediata extradición de Nicolás Maduro Moros” a Argentina, tras la noticia de su captura en Caracas por fuerzas estadounidenses.

Más de Mundo

Nicolás Maduro capturado Donald Trump

Efecto dominó: los 5 países en la mira de Trump tras la caída de Maduro

.

Estas fueron las palabras de Cilia Flores a Nicolás Maduro minutos antes de su captura

Alerta por aumento de casos de gripe H3N2 en Reino Unido: ¿cómo identificar los síntomas?

Gripa en niveles críticos: Nueva York registra un récord histórico de hospitalizaciones en una sola semana

Deportes USA

No solo es el mundial de fútbol: Estados Unidos será sede de los eventos deportivos más importantes de 2026

Trump avión

Los niños pagan: Donald Trump recorta presupuesto a estados demócratas para este 2026, año de elecciones gubernamentales

Embajador García-Peña y Marco Rubio

Embajador de Colombia en EE. UU. le envió una contundente carta a Marco Rubio tras tensiones entre Trump y Petro

La líder de la oposición venezolana María Corina Machado sostiene una bandera nacional venezolana mientras hace gestos desde lo alto de un camión durante una manifestación para protestar por los resultados de las elecciones presidenciales, en Caracas el 3 de agosto de 2024. Venezuela se preparó para nuevas protestas después de que la disputada victoria electoral del presidente Nicolás Maduro fuera ratificado en la víspera, y un número creciente de naciones reconocieron a su rival de la oposición como el verdadero ganador. (Foto de Juan BARRETO/AFP)

María Corina Machado sorprende en redes con un sentido mensaje sobre los presos políticos en Venezuela

Nicolás Maduro capturado Donald Trump

“Tenía una cámara de tortura en la mitad de Caracas”: Donald Trump dio más detalles sobre la operación que dio con la captura de Nicolás Maduro

Delcy Rodríguez, María Corina Machado

Los informes secretos de la CIA que fueron clave para que Donald Trump dejara el poder a Delcy Rodríguez y obviara a María Corina Machado

Nicolás Maduro fue capturado por EE.UU.

Fiscal de un país aliado de EE. UU. solicita la extradición de Nicolás Maduro

Noticias Destacadas