Fuerte temblor en México se registró hoy, 18 de enero: este fue el reporte del SSN

En México no se presentaron heridos ni lesionados pro el sismo. | Foto: Getty Images

En un principio, la información sobre la magnitud del temblor fue calificada por el SSN como preliminar, pero con el paso de los minutos se confirmó; así mismo, se pudo establecer que, hasta el momento, no se han informado sobre perdidas humanas, lesionados ni daños materiales ni a la infraestructura de las regiones donde se sintió el temblor.

Susto durante discurso de López Obrador

“No. No se escucha, muy poco. Es moderado, ¿cuánto (fue la magnitud), ¿les parece que salgamos? No, es moderado, no está la alarma”, dijo el mandatario a los periodistas que cubrían su habitual rueda de prensa.