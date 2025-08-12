“Hombre honesto”: Maduro elogia a Petro luego de respaldo del presidente colombiano ante recompensa por su captura

En un evento público, Nicolás Maduro elogió este martes, 12 de agosto, a Gustavo Petro después de que el mandatario colombiano defendiera al señalado régimen venezolano, tras el anuncio de Estados Unidos de elevar la recompensa por la captura del líder chavista.

“Es ahora que se está dando una lucha verdaderamente honesta, ética, por parte del presidente Petro, que es un hombre honesto, tenemos diferencias políticas, pero es un hombre honesto”, dijo Maduro.

“Le he dicho al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que coordinemos más, a nivel político, diplomático, policial, militar; nos toca a los militares, nos toca a los policías de Venezuela y Colombia, hermanarnos en la lucha contra el delito y la criminalidad”, afirmó Maduro refiriéndose a la Alianza Binacional con Venezuela.

“Y le arde al narcotráfico colombiano y sale el uribismo ‘ardido’ por todos lados, porque ellos lo que quieren es territorio libre. Guaidó les prometió que les iba a entregar a Venezuela en bandeja de plata al narcotráfico”, agregó.

Por otro lado, el dictador venezolano arremetió contra el expresidente Uribe.

“Las bandas criminales tendían a articularse y a amenazar la vida de la gente [...], en medio de todo eso tenían la estrategia con droga mandada por Álvaro Uribe Vélez desde Colombia, de pagar, comprar, articular a las bandas criminales y las convertían en influencers”, manifestó.

Maduro planteó la creación de un pacto militar conjunto entre Venezuela y Colombia, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

“Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, dijo el dictador venezolano.

Por su parte, Petro respaldó a Venezuela asegurando que ambos países “son el mismo pueblo”, en respuesta a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los carteles del narcotráfico.

Se trata de una medida que llega después de que Washington haya elevado a 50 millones de dólares la recompensa que facilite el arresto de su homólogo venezolano.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, afirmó Petro en ese momento.

“Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó [Simón] Bolívar, y el pueblo se sublevó”, agregó en su cuenta de la red social X.

