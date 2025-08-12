Suscribirse

Mundo

“Hombre honesto”: Maduro elogia a Petro luego de respaldo del presidente colombiano ante recompensa por su captura

El dictador venezolano dio detalles de la alianza con el Gobierno colombiano en la lucha contra el narcotráfico.

Redacción Mundo
13 de agosto de 2025, 1:19 a. m.
Nicolás Maduro y Gustavo Petro
Nicolás Maduro y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

En un evento público, Nicolás Maduro elogió este martes, 12 de agosto, a Gustavo Petro después de que el mandatario colombiano defendiera al señalado régimen venezolano, tras el anuncio de Estados Unidos de elevar la recompensa por la captura del líder chavista.

“Es ahora que se está dando una lucha verdaderamente honesta, ética, por parte del presidente Petro, que es un hombre honesto, tenemos diferencias políticas, pero es un hombre honesto”, dijo Maduro.

“Le he dicho al presidente de Colombia, Gustavo Petro, que coordinemos más, a nivel político, diplomático, policial, militar; nos toca a los militares, nos toca a los policías de Venezuela y Colombia, hermanarnos en la lucha contra el delito y la criminalidad”, afirmó Maduro refiriéndose a la Alianza Binacional con Venezuela.

Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, ha sostenido seis reuniones bilaterales con Nicolás Maduro en Venezuela. A pesar de la crisis en el vecino país, Colombia quiere mantener las relaciones diplomáticas.
Desde que Gustavo Petro llegó a la Casa de Nariño, el 7 de agosto de 2022, ha sostenido seis reuniones bilaterales con Nicolás Maduro en Venezuela. | Foto: getty images

“Y le arde al narcotráfico colombiano y sale el uribismo ‘ardido’ por todos lados, porque ellos lo que quieren es territorio libre. Guaidó les prometió que les iba a entregar a Venezuela en bandeja de plata al narcotráfico”, agregó.

Lo más leído

1. Polémica en el Ministerio de Defensa: abogada graduada hace dos años ocupará el viceministerio más importante
2. Se conoce video en el que lancheros peruanos persiguen a Daniel Quintero tras izar la bandera de Colombia en Santa Rosa
3. Mauricio Hoyos, el exitoso empresario y hermano de Miguel Uribe Turbay, envió mensaje en medio del duelo: “Vuela alto, hermanito”

Por otro lado, el dictador venezolano arremetió contra el expresidente Uribe.

“Las bandas criminales tendían a articularse y a amenazar la vida de la gente [...], en medio de todo eso tenían la estrategia con droga mandada por Álvaro Uribe Vélez desde Colombia, de pagar, comprar, articular a las bandas criminales y las convertían en influencers”, manifestó.

Contexto: Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro

Maduro planteó la creación de un pacto militar conjunto entre Venezuela y Colombia, en un contexto marcado por el aumento de las tensiones con Estados Unidos.

Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, dijo el dictador venezolano.

Por su parte, Petro respaldó a Venezuela asegurando que ambos países “son el mismo pueblo”, en respuesta a la orden ejecutiva firmada por Donald Trump, que autoriza el uso de la fuerza militar sobre los carteles del narcotráfico.

Se trata de una medida que llega después de que Washington haya elevado a 50 millones de dólares la recompensa que facilite el arresto de su homólogo venezolano.

“Transmito públicamente mi orden dada, como comandante de las fuerzas armadas de Colombia. Cualquier operación militar que no tenga aprobación de los países hermanos es una agresión contra Latinoamérica y el Caribe”, afirmó Petro en ese momento.

“Es una contradicción fundamental a nuestro principio de libertad. Libertad o muerte, gritó [Simón] Bolívar, y el pueblo se sublevó”, agregó en su cuenta de la red social X.

Las autoridades colombianas aseguran trabajar para garantizar la seguridad de los políticos y de la población, en medio de una delicada situación de seguridad y rumbo a las elecciones presidenciales de 2026.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Icfes anunció la nueva fecha para presentar las pruebas Saber 11 que fueron canceladas en Boyacá, Santander, Cundinamarca y Valle

2. 🔴 EN VIVO | Funeral de Miguel Uribe Turbay: Así alistan los preparativos para darle el último adiós

3. Lista de estados que se unen a la misión de Trump: conozca dónde se desplegarán decenas de soldados de la Guardia Nacional

4. Fórmula 1: se revela la cláusula que pondría en peligro la continuidad de Lewis Hamilton en Ferrari

5. Edwin Cardona complicó a Nacional en Copa Libertadores: lamento por la ida con São Paulo

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Gustavo PetroNicolás Maduro

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.