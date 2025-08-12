Política
Gustavo Petro confirmó su deseo de “articular” el Ejército de Colombia con las fuerzas militares de Nicolás Maduro
Pero fue más allá el presidente de Colombia: “He impartido instrucciones”.
Este martes 12 de agosto, el presidente de la República, Gustavo Petro, le salió al paso a las polémicas declaraciones que dio Nicolás Maduro, en las que habló de “unir” las fuerzas militares de Venezuela y Colombia.
Sobre esa controversia, el mandatario colombiano destapó que la verdadera intención es “articular” los ejércitos, con la finalidad de atacar estructuras vinculadas con el narcotráfico, especialmente en zona de frontera con el vecino país.
“Nicolás Maduro no ha hablado de unir los ejércitos, sino de articularlos para acabar el narcotráfico en la zona de frontera, y eso es conveniente para las dos naciones y ha dado mucho resultado”, expresó el jefe de Estado colombiano por medio de su cuenta personal de X.
Y avanzó en el mensaje: “El ELN ha sido golpeado en ambos lados de la frontera, militarmente”.
“Mi orden dada es articular las inteligencias para la lucha contra el narcotráfico con EE. UU., Europa, América Latina y el Caribe, con China, con el mundo árabe y con el mundo entero”, insistió el presidente Petro.
Además, dio a conocer: “Y he impartido instrucciones, que por encima de las diferencias políticas, los ejércitos de América Latina se coordinen con prioridad”.
La declaración de Maduro se conoce luego de que el gobierno de los Estados Unidos elevó la recompensa a 50 millones de dólares en su contra.
“Unir la cooperación entre las autoridades, gobernadores, alcaldes, autoridades públicas legítimas, unir a los gobiernos nacionales con los ministerios, unir a las fuerzas militares de Colombia con la fuerza bolivariana en la garantía de que es un territorio libre de violencia, grupos armados, narcotráfico completo”, afirmó Maduro.
También dijo: “Venezuela es un país libre de cultivo de hoja de coca, libre de laboratorios de cocaína, libre totalmente (...) este año tiene un récord de incautación del porcentaje de cocaína que el narcotráfico trata de pasar por nuestros mares o por nuestro territorio”.
“Si unimos fuertemente el poder económico, el poder institucional, el poder político y el poder militar y policial de Colombia y Venezuela en esta zona, podemos demostrar que como zona piloto la liberamos de la violencia”, insistió Nicolás Maduro en esa declaración.