Hong Kong censura corto que incluye un segundo de imágenes de protestas

Hong Kong prohibió la proyección de un cortometraje de animación a causa de un plano de un segundo de duración sobre las manifestaciones prodemocracia de 2014, en una ciudad donde el Gobierno de Pekín ha reducido drásticamente la libertad de expresión.

La organización Ground Up Film Society le declaró a la Agencia AFP que tuvo que anular la proyección de la película Losing Sight of a Longed Place, prevista para el domingo en el marco de su festival cinematográfico, porque las autoridades hongkonesas se negaron a autorizar la exhibición de una versión no recortada.

La cinta de ocho minutos era, en su origen, un proyecto estudiantil sobre la historia real de un militante de los derechos LGBTIQ en Hong Kong. El filme se llevó el premio al mejor cortometraje de animación en los premios Golden Horse de 2017 en Taiwán.

Según indicaron los organizadores del festival, la censura hongkonesa “exigió cortar una escena que dura menos de un segundo, por mostrar las circunstancias de una ‘ocupación ilegal’”.

La escena en cuestión es un breve plano de tiendas de campaña y eslóganes a modo de ilustración del “Movimiento de los Paraguas”, una movilización prodemocrática ocurrida en Hong Kong en 2014. Las autoridades describen lo ocurrido como una ocupación ilegal de las vías de circulación en el barrio de negocios por parte de los manifestantes.

Tras las grandes manifestaciones de 2019, muchas de ellas violentas, el Gobierno de Pekín decidió reprimir severamente las voces disidentes en Hong Kong. Quienes han permanecido, aseguran que las libertades de creación y expresión se han visto seriamente recortadas.

El año pasado, la autoridad legislativa de Hong Kong modificó las normas de censura de las películas para adaptarlas a la ley sobre seguridad nacional impuesta por Pekín. En virtud de esa reforma, la difusión de películas no autorizadas puede acarrear una multa de un millón de dólares hongkoneses (mas de $ 530 millones) y una pena de hasta tres años de prisión.

‘Remake’ de ‘Forrest Gump’: la apuesta de Bollywood para el resurgimiento de la cinematografía india

Una de las mayores estrellas de India apuesta a una versión del éxito de Hollywood, Forrest Gump, para revivir la fortuna del cine en lengua hindi, tras una serie de fracasos en la taquilla.

Laal Singh Chaddha, de Aamir Khan, es una adaptación del clásico de 1994 con Tom Hanks y llega a los cines justo antes de las conmemoraciones del 75 aniversario de la independencia de India.

La cinta llega en momentos en que varias obras de Bollywood tuvieron taquillas decepcionantes, un golpe para una industria que sufrió grandes pérdidas con los confinamientos por la covid-19. La pandemia también llevó a este país cinéfilo a los gigantes del streaming, como Netflix y Disney+.

La adaptación mantiene varias escenas icónicas de la original, que obtuvo seis premios Óscar, incluido el de Mejor Película, como la pluma blanca flotante, el juego de ping-pong y mucho correr.

El éxito original, protagonizado por Tom Hanks, salió a la luz en 1994. Ahora, su remake es la apuesta para un regreso exitoso de Bollywood. - Foto: Twitter/@AniGuha

También hay algunos cambios, como la frase de la “caja de chocolates”. La versión india dice que “la vida es como una golgappa. Tu barriga se sentirá llena, pero tu corazón siempre querrá más”. Golgappa es un popular bocadillo indio y la segunda parte de la frase es una expresión popular en hindi.

La cinta promete llevar al espectador a un viaje por la historia india, al igual que Gump apareció inmiscuido en grandes eventos estadounidenses, como la Guerra de Vietnam. Pero esto podría irritar a críticos de la derecha india que pidieron boicotear la película por comentarios que hizo Khan en 2015 y que fueron considerados antipatrióticos.

Khan, estrella de la taquillera Dangal (2016), y el guionista Atul Kulkarni, se mostraron comedidos al revelar qué momentos de la historia india serían incluidos. Kulkarni se limitó a decir que el guion es una “hermosa historia sobre un país hermoso llamado India a través de una persona hermosa llamada Laal Singh”.

“Sería como decir que vamos a rehacer Mughal-e-Azam y Madre India’. No sería muy inteligente. Pero cuando escuché el guion, entendí lo que hizo. Fue una experiencia conmovedora para mí, realmente lo amé. Al momento que lo escuché, quise hacerlo”, afirmó Khan, de 57 años.

*Con información de la Agencia AFP