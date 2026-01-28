Irán amenaza con responder “como nunca antes” en caso de un ataque de EE. UU., tras amenaza de Donald Trump

Irán “responderá como nunca antes” en caso de ser atacado por Estados Unidos, manifestó la misión iraní ante Naciones Unidas, luego de que el presidente Donald Trump declarara que “el tiempo se acaba” para alcanzar un acuerdo nuclear.

“Irán está listo para un diálogo basado en el respeto y los intereses comunes, pero SI SE LE PRESIONA, SE DEFENDERÁ COMO NUNCA ANTES”, indicó la misión iraní en un mensaje en la red social X, junto con una captura de pantalla de las amenazas de Trump la semana pasada.

Last time the U.S. blundered into wars in Afghanistan and Iraq, it squandered over $7 trillion and lost more than 7,000 American lives.



Iran stands ready for dialogue based on mutual respect and interests—BUT IF PUSHED, IT WILL DEFEND ITSELF AND RESPOND LIKE NEVER BEFORE! pic.twitter.com/k3fVEv1rus — I.R.IRAN Mission to UN, NY (@Iran_UN) January 28, 2026

Poco antes, Trump instó a Irán a que se “siente pronto en la mesa para negociar un acuerdo justo y equitativo”, al destacar que un importante contingente de la Marina estadounidense se dirige hacia ese país.

Trump ha redoblado este miércoles la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro se está dirigiendo hacia Irán y ha amenazado con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio de 2025 si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

“Una enorme armada se dirige a Irán. Avanza con rapidez, gran poder, entusiasmo y determinación”, ha dicho en un mensaje en redes sociales, donde ha destacado que “es una flota más grande, liderada por el gran portaviones USS Abraham Lincoln, que la enviada a Venezuela”, detalló en un mensaje en redes sociales.

El presidente Donald Trump habla con la prensa antes de abordar el Marine One en el Jardín Sur de la Casa Blanca, el martes 27 de enero de 2026, en Washington. (Foto AP/Evan Vucci) Foto: AP

Según el mandatario estadounidense, “el tiempo se está agotando, lo que es la esencia de todo este asunto”, y ha hecho referencia a los bombardeos ejecutados por Washington en junio de 2025 contra tres instalaciones nucleares iraníes en el marco de la ofensiva lanzada días antes por Israel contra el país.

“El próximo ataque será mucho peor. No hagan que pase de nuevo”, dijo el inquilino de la Casa Blanca, poco después de que el ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, negara la existencia de contactos con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, o que haya pedido a Washington abrir un proceso de negociaciones.

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”

“No ha habido contactos con Witkoff durante los últimos días y no hemos pedido negociaciones”, dijo.

“Nuestra postura sigue siendo exactamente la misma. La diplomacia a través de amenazas militares no puede ser efectiva. Si quieren que haya negociaciones, deben dejar de lado las amenazas, las exageraciones y las peticiones ilógicas”, agregó.

La amenaza de fuerza surgió en medio de denuncias por la represión de protestas en Irán. Foto: Anadolu via Getty Images

Irán ha rechazado en varias ocasiones iniciar nuevas conversaciones con Estados Unidos sin garantías de seguridad, dado que Israel lanzó su ofensiva en medio de unos contactos diplomáticos entre ambos países para intentar alcanzar un nuevo acuerdo nuclear, después de que el firmado en 2015 quedara vaciado de contenido tras sacar Trump a Washington del mismo en 2018, durante su primer mandato.