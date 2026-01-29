MUNDO

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

El jefe del Ejército emitió una declaración en medio de la escalada de tensiones con EE. UU.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de enero de 2026, 3:06 p. m.
Ayatola Ali Jamenei.
Ayatola Ali Jamenei. Foto: AP

El comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, anunció el despliegue de 1.000 drones para reforzar sus fuerzas y ha asegurado que habrá una “respuesta contundente” por parte de Teherán en caso de una intervención militar estadounidense.

“De acuerdo con las amenazas que se avecinan, preservar y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta aplastante a cualquier invasión es siempre el objetivo del ejército”, dijo el alto cargo militar, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

Hatami ha explicado que estos drones han sido diseñados por expertos del ejército y en cooperación con el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las “nuevas amenazas y las enseñanzas” de la guerra de los doce días, la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

Irán fabrica 400 drones Shahed diariamente.
Irán fabrica 400 drones Shahed diariamente. Foto: x/@GlobalIJournal

Sus palabras se producen después de que Trump haya redoblado la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro, se dirige hacia Irán y amenazara con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

Dinero

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Estados Unidos

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

Estados Unidos

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Mundo

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Estados Unidos

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

Estados Unidos

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Estados Unidos

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Mundo

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

Mundo

Irán amenaza con responder “como nunca antes” en caso de un ataque de EE. UU., tras amenaza de Donald Trump

Noticias Estados Unidos

Donald Trump amenaza a Irán y mueve gran flota liderada por el Abraham Lincoln: “El próximo ataque será mucho peor”

De momento, la UE decidió sancionar al ministro del Interior, Eskandar Momeni, al jefe de la policía, al fiscal general y a dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la represión de las manifestaciones antigubernamentales, a inicios de año, y que según varias oenegés dejaron miles de muertos.

Rusia lanza alarmante predicción si Estados Unidos ataca a Irán: esta fue la advertencia a Donald Trump

“Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal”, dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, antes de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó el miércoles que las fuerzas de su país tienen “el dedo en el gatillo”, y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

Se estima que el régimen iraní ha asesinado a más de 2.000 personas durante las manifestaciones en su contra.
Se estima que el régimen iraní ha asesinado a más de 3.000 personas durante las manifestaciones en su contra. Foto: Getty imageS

“Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque”, dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

El miércoles, Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que “la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz”.

“Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática”, apunta el rotativo.

El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024.
El primer misil hipersónico de Irán, el Fattah, ondea junto a una bandera iraní en un camión durante un desfile militar en conmemoración del aniversario de la guerra entre Irán e Irak (1980-1988), frente al Santuario de Jomeini, al sur de Teherán, Irán, el 21 de septiembre de 2024. Foto: NurPhoto via Getty Images

Más de Mundo

Foto de referencia sobre la bandera de Colombia y el petróleo

Este es el departamento más afectado por las medidas de Ecuador al transporte de petróleo colombiano

Abundancia en el horizonte: Rituales para un agosto próspero en 2023.

¿Por qué los reembolsos de impuestos federales en EE. UU. podrían ser mayores de lo habitual en 2026?

x

Cierres viales por el Super Bowl 2026: información que debe tener en cuenta con anticipación

Claudia Sheinbaum y Donald Trump

Donald Trump confirma llamada con Claudia Sheinbaum; de esto hablaron

Un aviso del IRS puede escalar a una visita domiciliaria si la deuda fiscal permanece sin respuesta durante meses.

Última oportunidad: el Gobierno de EE. UU. inicia visitas domiciliarias por falta de este trámite

x

¿Más de un millón de dólares por asistir al Super Bowl?: el evento deportivo que eclipsa a Estados Unidos

Ayatola Ali Jamenei ataques de Israel

Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

ICE puede desvincularse de la poliíca local por proyecto de ley

Fin del “operativo especial” de ICE en Maine: senadora confirma que la redada de mayor alcance ya terminó

Agentes federales apuntan con sus armas a manifestantes cerca del lugar donde agentes federales mataron a tiros a Alex Pretti, de 37 años, en Minneapolis el sábado 24 de enero de 2026. (Ellen Schmidt/MinnPost vía AP)

Juez bloquea arrestos de refugiados en Minnesota ordenados por el gobierno de Donald Trump

x

Marcas preparan sus comerciales para el Super Bowl, el evento que eclipsa el mundo deportivo de los Estados Unidos

Noticias Destacadas