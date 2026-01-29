Irán despliega 1.000 drones y advierte a EE. UU. de una “respuesta contundente” en caso de intervención militar

El comandante en jefe del Ejército iraní, Amir Hatami, anunció el despliegue de 1.000 drones para reforzar sus fuerzas y ha asegurado que habrá una “respuesta contundente” por parte de Teherán en caso de una intervención militar estadounidense.

“De acuerdo con las amenazas que se avecinan, preservar y mejorar las ventajas estratégicas para un combate rápido y una respuesta aplastante a cualquier invasión es siempre el objetivo del ejército”, dijo el alto cargo militar, según ha recogido la agencia de noticias Mehr.

Hatami ha explicado que estos drones han sido diseñados por expertos del ejército y en cooperación con el Ministerio de Defensa, teniendo en cuenta las “nuevas amenazas y las enseñanzas” de la guerra de los doce días, la ofensiva militar lanzada por Israel en junio de 2025, a la que posteriormente se sumó Estados Unidos con bombardeos contra tres instalaciones nucleares.

Irán fabrica 400 drones Shahed diariamente. Foto: x/@GlobalIJournal

Sus palabras se producen después de que Trump haya redoblado la presión contra Teherán asegurando que “una flota mayor” que la enviada a Venezuela antes del ataque en el que fue capturado el dictador venezolano Nicolás Maduro, se dirige hacia Irán y amenazara con un ataque “mucho peor” que el ejecutado en junio si no hay un acuerdo sobre el programa nuclear iraní.

De momento, la UE decidió sancionar al ministro del Interior, Eskandar Momeni, al jefe de la policía, al fiscal general y a dirigentes de los Guardianes de la Revolución por la represión de las manifestaciones antigubernamentales, a inicios de año, y que según varias oenegés dejaron miles de muertos.

“Si actúas como terrorista, también debes ser tratado como tal”, dijo la jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, antes de la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

El canciller iraní, Abás Araqchi, ya avisó el miércoles que las fuerzas de su país tienen “el dedo en el gatillo”, y este jueves, el jefe del ejército, Amir Hatami, ordenó el despliegue de un millar de drones estratégicos en los regimientos de combate.

Se estima que el régimen iraní ha asesinado a más de 3.000 personas durante las manifestaciones en su contra. Foto: Getty imageS

“Ante las amenazas que enfrentamos, la prioridad del ejército está en mantener y reforzar nuestra ventaja estratégica para dar una respuesta aplastante a cualquier ataque”, dijo Hatami, citado por la televisión estatal.

El miércoles, Mohamad Akbarzadeh, un alto responsable de las fuerzas navales de los Guardianes, amenazó con bloquear el estrecho de Ormuz, un punto clave de paso del transporte de gas licuado y petróleo procedentes del Golfo.

El diario Kayhan, cercano al poder, afirmó este jueves que “la República Islámica de Irán tiene el derecho de cerrar el estrecho de Ormuz”.

“Si el enemigo viene con una espada, no vamos a recibirlo con una sonrisa diplomática”, apunta el rotativo.