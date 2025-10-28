Maduro castiga a líder político de América Latina por ayudar a EE. UU. a desplegar buques de guerra: “Persona non grata”

El parlamento venezolano declaró persona non grata a la primera ministra de Trinidad y Tobago por su respaldo a las maniobras militares de Estados Unidos en el Caribe, que el chavismo asegura buscan el derrocamiento del dictador Nicolás Maduro.

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, calificó de “basura” a la gobernante Kamla Persad-Bissessar, aliada de Washington.

“Esa señora está permitiendo que Trinidad y Tobago sea usado como un portaviones contra Venezuela y nosotros vamos a actuar de todas las maneras posibles para que Venezuela sea respetada”, dijo antes de la aprobación por unanimidad de la declaración.

Kamla Persad-Bissessar, primera ministra de Trinidad y Tobago. | Foto: LatinContent via Getty Images

Un buque estadounidense está desde el domingo en Puerto España para ejercicios conjuntos con las fuerzas trinitenses.

Forma parte de la flota desplegada desde agosto para operaciones contra el narcotráfico en la región, que llevaron hasta ahora al bombardeo de 14 presuntas narcolanchas con un saldo de al menos 57 muertos en el Caribe y el Pacífico.

Persad-Bissessar respondió con ironía a la declaratoria: “Los venezolanos están huyendo de Venezuela por millones, así que ¿por qué pensarían que yo querría ir allí?”, indicó en un mensaje de texto a la AFP.

“Los buques de guerra que participan en los ejercicios de interdicción de drogas son propiedad de Estados Unidos, ¿por qué Maduro y el resto del gobierno venezolano no mencionan al presidente [Donald] Trump? ¿Por qué no lo declaran persona non grata a él?”, añadió la gobernante.

El régimen de Maduro se pronunció frente a la amenaza de Trinidad y Tobago. | Foto: GETTY

Maduro ya suspendió el lunes un acuerdo gasífero suscrito con este archipiélago en 2015. El parlamento también apoyó de forma unánime esta decisión.

La suspensión impacta el proyecto Dragón, en aguas venezolanas muy cerca del límite entre las dos naciones.

El campo tiene 120.000 millones de m3 de gas. Su explotación recién se retomó después de que fuera suspendida en abril por orden de Estados Unidos, que impuso un embargo petrolero a Venezuela y emite los permisos a petroleras para poder operar.

En ese contexto, Trinidad y Tobago prepara un proceso de deportación masiva de migrantes indocumentados venezolanos.

El ministro de Seguridad Nacional ordenó en un memo al que accedió la AFP que “todos los inmigrantes ilegales detenidos sean retenidos” para “la implementación de un ejercicio de deportación masiva”.

Según el régimen de Maduro, que denuncia complot con frecuencia, “está en curso un ataque de falsa bandera desde aguas limítrofes con Trinidad y Tobago, o desde el propio territorio trinitense o venezolano, que genere un enfrentamiento militar completo” contra Venezuela.

Buques de guerra norteamericanos. Imagen de referencia. | Foto: x/@USNavy

La visita del USS Gravely “tiene como objetivo reforzar la lucha contra el crimen transnacional y construir resiliencia a través de capacitación, actividades humanitarias y cooperación en seguridad”, afirmó el Gobierno trinitense en un comunicado al final del día.