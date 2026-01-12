Maduro en la cárcel, ¿y ahora qué? El exministro Julio Londoño Paredes explica los escenarios

Maduro está encarcelado en New York después de una sofisticada operación militar. Los ocho millones de venezolanos regados por el mundo, los opositores dentro de Venezuela, así como muchos en los cuatro puntos cardinales han festejado la salida del dictador. No obstante, la cúpula que lo acompañaba mantiene el control del país.

La vicepresidenta Delcy Rodríguez se desempeña como presidenta encargada. El presidente Trump ha afirmado que debe cumplir las instrucciones que se le impartan por los Estados Unidos, ya que de otra manera se arriesga a sufrir acciones, más severas aún, de las que ha afrontado su antiguo patrono. Fuera de la destitución del general encargado de la Guardia Presidencial, no se ha informado de otros cambios fundamentales. Por lo tanto, la enorme infraestructura creada por el régimen parece continuar intacta.

Sin embargo, Trump ha expresado que el Gobierno venezolano “se está manejando bien”. Ha empezado la exportación de petróleo hacia los Estados Unidos, mientras que la industria petrolera se constituye en eje fundamental del cambio; se han liberado algunos presos políticos del siniestro Helicoide, que más que una cárcel es un centro de tortura; y se aproxima el restablecimiento de las relaciones con los Estados Unidos, que ha informado que mientras culmine un período de estabilización, asumirá la administración del país.

Esta decisión ha generado la sorpresa general, hasta el punto de que el Senado norteamericano prepara medidas para impedir que el mandatario norteamericano siga adoptando acciones de fuerza en Venezuela, sin la autorización del Congreso.

El país vive aún dentro de un alto nivel de incertidumbre. Las posibilidades de que la jefa de la oposición, María Corina Machado, y el presidente electo, Edmundo González, asuman el poder son remotas. No obstante que ella y sus seguidores habían afirmado reiteradamente que estaban listos para asumirlo, los Estados Unidos consideraron que no tenían las condiciones para hacerlo en estos momentos, especialmente con las fuerzas armadas que siguen siendo la clave en la situación política actual y que no acatarían su dirección.

El presidente Donald Trump habla con la prensa durante un vuelo en el Air Force One a la Base Conjunta Andrews, Maryland. Foto: AP

Parecería ser que cuando el Gobierno norteamericano lo considere, se podría convocar a nuevas elecciones. Incluso, María Corina, que siempre había rechazado esa posibilidad por considerar que las elecciones ya se habían realizado, estaría de acuerdo, aduciendo que las volverían a ganar abrumadoramente.

A pesar de que la vocinglería de Diosdado Cabello, de Maduro y del general Padrino López de que las Fuerzas Armadas eran invencibles y que el país estaba defendido por una red nunca vista de radares y cohetes, por una Fuerza Aérea dotada de aviones de última generación y los “colectivos”, todo quedó por el suelo. Sin duda, independientemente de la tecnología y los sistemas utilizados por los norteamericanos durante la operación, las Fuerzas Armadas venezolanas han quedado desprestigiadas.

Venezuela se va a tener que alejar de Cuba, China, Rusia e Irán, que además, en este momento, atraviesan una seria crisis interna. Los “asesores” cubanos deberán salir del país y no se podrá seguir enviando grandes cantidades de petróleo a China.

Otra tarea que tendrá entre manos será la de suspender el apoyo a los grupos armados colombianos que se encuentran en diferentes partes del país. Vamos a ver si las fuerzas armadas le marchan a esa directriz, que no se podrá llevar a cabo de un momento para otro. Colombia deberá estar preparada para ese desafío.

La presidenta encargada ha sido invitada por Petro a Colombia. Es una buena cosa. Vamos a ver cuándo se realiza la visita, ya que la situación en Venezuela no está como para que ella salga ahora del país.

De todas maneras, Delcy podría aconsejar a Petro, que la estrategia de Maduro de hacer shows públicos con diatribas contra los Estados Unidos, coreado siempre por grupos de “simpatizantes” con afiches, gorritas y banderas que ni siquiera lo dejaban caminar no le dio resultado. Por el contrario, fueron contraproducentes.

María Corina Machado y Donald Trump. Foto: Getty Images

En el caso venezolano, la política está ahora más que nunca ligada no solo a la economía, sino a la seguridad. Nuestro país, con una frontera de 2219 kilómetros, tendrá un papel fundamental en el restablecimiento de la democracia y de la estabilidad económica de Venezuela. Será el reto de lo que queda de este gobierno y naturalmente del próximo.