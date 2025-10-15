María Elvira Salazar asegura que “la izquierda colombiana se desmorona” y envía irónico mensaje al presidente Petro

A través de su cuenta de X, la representante a la Cámara de los Estados Unidos, María Elvira Salazar, quien durante años ha sido una de las voces más críticas al gobierno de Gustavo Petro, volvió a arremeter contra el presidente colombiano, esta vez por cuenta de su rechazo a ir a la cumbre de a la Cumbre de las Américas en medio de sus protestas contra Estados Unidos.

“Oh no, ¡qué pena! Me imagino que Petro tenía muchísimo que aportar en temas como la seguridad del hemisferio y el camino hacia la democracia en las tiranías del continente. Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia", manifestó la congresista republicana a través de su cuenta de X.

Oh no, ¡qué pena! Me imagino que Petro tenía muchísimo que aportar en temas como la seguridad del hemisferio y el camino hacia la democracia en las tiranías del continente.



Una vez más, se pone del lado equivocado de la historia. https://t.co/m3RoMLNJEw — María Elvira Salazar 🇺🇸 (@MaElviraSalazar) October 15, 2025

María Elvira Salazar y Gustavo Petro. | Foto: Getty Images

Según el mandatario, sus razones para no ir fueron que le propuso “a los EE. UU. una reunión CELAC/ EE. UU. para estudiar la integración económica de una gran América. No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz. No asistiré a la cumbre de las Américas en República Dominicana. El diálogo no comienza con exclusiones”, dijo.

Mientras tanto, en otro mensaje en la red social, María Elvira Salazar criticó el movimiento político del presidente Petro. “La izquierda colombiana se desmorona. Nadie quiere salpicarse del desastre de la administración Petro: una Colombia más insegura, con más droga, menos oportunidades y cada vez más burlada en el mundo. El “cambio” prometido se convirtió en caos, corrupción y vergüenza internacional", dijo la congresista.