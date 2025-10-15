Suscribirse

Política

Gustavo Petro dijo que Trump lo ignoró con una invitación y tomó drástica decisión sobre importante cumbre

Se agudizan las tensiones diplomáticas entre el presidente colombiano y el mandatario de Estados Unidos.

Redacción Semana
15 de octubre de 2025, 4:22 p. m.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump.
De izquierda a derecha: Gustavo Petro y Donald Trump. | Foto: AFP

Se profundizan las grietas en la relación diplomática entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

En esta oportunidad, Gustavo Petro, no ocultó su disgusto por una invitación que elevó al gobierno de Trump y la cual no obtuvo respuesta.

En los detalles que dio el mandatario colombiano, expresó que había propuesto un encuentro de alto nivel entre Estados Unidos y la Celac, con el objetivo de revisar a fondo la integración económica de América. Pero dijo que no tuvo una reacción positiva.

“Le propuse a los EE. UU. una reunión Celac/ EE. UU. para estudiar la integración económica de una gran América. No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz”, expresó el jefe de Estado.

Además, notificó que tomó una drástica medida y es la de no asistir a la cumbre de las Américas en República Dominicana. “El diálogo no comienza con exclusiones”, escribió este miércoles 15 de octubre en su cuenta de X.

Presidente Gustavo Petro
Presidente Gustavo Petro | Foto: Presidencia

“En la reunión Celac/Europa se propondrá una fuerte alianza basada en el conocimiento, las energías limpias, la inteligencia artificial con soberanía pública global de su regulación”, precisó.

A renglón seguido expresó: “En la reunión Celac/China, ya adelantada, se logró un acuerdo en los mismos términos. Propusimos las reuniones Celac/Unión Africana y Celac/Medio Oriente. Podríamos pensar una Celac/India”.

“Creo que el camino de América Latina es las más abiertas y profundas relaciones con el mundo. América Latina no necesita tomar partido en competencias comerciales de naciones poderosas que siempre son fluctuantes”, subrayó Petro.

Petro se pronuncia de nuevo ante declaraciones de Trump sobre indulto a Netanyahu: "¿Qué es usar bien las armas?".
Petro se pronuncia de nuevo ante declaraciones de Trump sobre indulto a Netanyahu: “¿Qué es usar bien las armas?". | Foto: Montaje El País: AFP/SEMANA

Y por último, dejó claro que: “América Latina debe integrarse a su interior con proyectos concretos: propuse la energía eléctrica limpia, México propuso la producción de medicinas y Brasil y nosotros avanzamos en la integración amazónica y vincularnos con todo el mundo sin excepciones y sin subordinaciones”.

La relación entre Petro y Trump atraviesan por su peor momento, ya que luego de que hace varios días en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva York, el presidente colombiano se unió a una manifestación pro-Palestina, y desde allí hizo un llamado a los soldados del ejército de Estados Unidos a desobedecer las órdenes de Trump.

Posteriormente, el Departamento de Estado de Estados Unidos tomó la medida de cancelar su visa. Además, no fue invitado a la firma de la paz en Medio Oriente, la cual lideró el presidente Donald Trump.

