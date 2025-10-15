Ministro Montealegre pide investigar el patrimonio del procurador Gregorio Eljach: “¿Hay relación de él con personas cercanas al paramilitarismo?”

El ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, reveló detalles de la denuncia penal que instauró en contra del procurador Gregorio Eljach, quien le abrió una investigación disciplinaria para establecer si, posiblemente, participó en política en una entrevista que le concedió a SEMANA.

Montealegre reveló detalles de su denuncia en el diario LA NACIÓN del Huila donde contó que le pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo investigar el patrimonio del hoy procurador Gregorio Eljach. “Sería muy bueno establecer si ha recibido beneficios económicos del señor Abelardo de la Espriella”, dijo.

El ministro de Justicia estableció en su denuncia una estrecha relación entre Gregorio Eljach, el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella y el exmagistrado Jorge Pretelt, condenado por concusión.

“Este martes pedí investigar el patrimonio del procurador general Gregorio Eljach para que la Fiscalía determine si él ha recibido o no beneficios económicos del abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella”, contó Montealegre.

También pidió a la fiscal Luz Adriana Camargo “que establezca las relaciones del procurador con personas muy cercanas al paramilitarismo, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Jorge Pretel, condenado por corrupción y además quien ha hecho negociaciones con el Clan del Golfo”.

“Igualmente solicité que se establecieran las relaciones entre él con otra persona muy cercana a organizaciones ilegales del narcotráfico y el paramilitarismo, el abogado de la mafia, Abelardo de la Espriella. Y de paso, que se establezca la relación entre el procurador y Álvaro Uribe Vélez, investigado por delitos de lesa humanidad y paramilitarismo”, contó.

Y siguió: “Pido también que la fiscal investigue el patrimonio de Gregorio Eljach a fin de determinar si ha incurrido o no en un enriquecimiento ilícito con ocasión de estas relaciones con personas cercanas a organizaciones criminales”.

Montealegre recusó este martes al procurador general para que la Corte Suprema de Justicia lo aparte de la investigación disciplinaria en su contra por supuesta participación en política. “Él carece de la imparcialidad necesaria para juzgarme e investigarme por supuesta intervención en política por la cercanía con personas que han apoyado el paramilitarismo”, dijo.

SEMANA contactó al ministro Eduardo Montealegre y le preguntó por qué solicitó a la Fiscalía investigar el patrimonio económico de Gregorio Eljach.

“Los patrones de impunidad en Colombia, como la demostrado la experiencia colombiana, es que existe una estrecha relación entre poder judicial, políticos y abogados. En este caso hay un patrón común de actuaciones de Gregorio Eljach frente al exmagistrado Jorge Pretel, Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe”, dijo.

Eljach- según Montealegre- “intervino activamente en el Congreso cuando Pretel iba a ser destituido por corrupción. Una de las personas que pretendió que se avanzara en ese proceso en la Comisión de Investigación y Acusación y en la plenaria de la Cámara fue Eljach. Él colaboró, casi como un coequipero de Abelardo de la Espriella para impedir la acusación en contra de Pretel”.

Abelardo de la Espriella era el abogado de Jorge Pretel, “un exmagistrado condenado por corrupción y muy cercano al paramilitarismo. Y el último acto, es que el procurador general Gregorio Eljach pidió la absolución de Álvaro Uribe Vélez sin pruebas. Y yo soy víctima del expresidente”.

“Estoy solicitando que se investigue el patrimonio de Eljach, sería muy bueno establecer si ha recibido o no, en algún momento, como secretario del Senado o como procurador general, beneficios económicos de Abelardo de la Esprilla. Que investiguen su patrimonio porque en estos casos los patrones de impunidad y criminalidad que conocí cuando fui fiscal general es que siempre se mueven relaciones económicas, que investiguen a ver si su patrimonio corresponde con sus ingresos”, contó.

¿Por qué pidió investigar la supuesta relación del procurador con personas cercanas al paramilitarismo?, preguntó SEMANA.

“El exmagistrado Jorge Pretelt es una persona cercana al paramilitarismo, compró fincas provenientes del desplazamiento forzado, adquirió grandes territorios de inmuebles de personas que los adquirieron con base a grandes violaciones a los derechos humanos y desplazamiento forzado. Y después trató de venderlas al Clan del Golfo, como lo explicó en una investigación muy seria el periodista Ricardo Calderón, quien trabajó en SEMANA”, afirmó.