Médicas grabaron y publicaron momento en el que se burlaban de dolor de paciente; se habrían metido en fuerte problema

Las redes sociales se han convertido en la vitrina ideal para que cientos de creadores de contenido e influenciadores compartan su trabajo con miles de usuarios, mostrando proyectos, ideas y estilos de vida que logran gran alcance y reconocimiento. Algunos destacan por la forma en que promocionan sus productos, mientras que otros llaman la atención por sus propuestas originales y creativas ante las cámaras.

En estas plataformas se encuentran personas con todo tipo de intereses: desde la belleza y el bienestar, hasta el cine, los videojuegos, la música o las experiencias urbanas. La mayoría busca conectar con una audiencia diversa, compartir conocimientos y consolidar una comunidad fiel que apoye su contenido y lo impulse cada vez más.

Sin embargo, recientemente, un video se difundió en estos escenarios y causó indignación entre los usuarios, pues mostraba una escena que fue considerada ‘poco profesional’. Las imágenes despertaron reproches y ataques, debido al contexto del clip.

De acuerdo con lo que quedó registrado, dos médicas mexicanas, del Hospital General de Irapuato, grabaron y publicaron un video inesperado, el cual mostraba una escena que molestó e incómodo a muchas personas.

Ambas mujeres aparecen frente a la cámara, utilizando filtros de cara de payaso, mientras se burlan al escuchar los gritos de dolor de una persona que está en el lugar. Las dos se preparaban con sus implementos, haciendo gestos y muecas burlonas por las quejas de la paciente.

👩‍⚕️Dos médicas internas del Hospital General No. 2 del IMSS en Irapuato, Guanajuato, se grabaron usando filtros de payasas🤡 mientras reían y se burlaban de los gritos de dolor🤕 de una paciente. pic.twitter.com/mI6HHVaNk4 — Azteca (@MORRIS80766176) October 26, 2025

Ante esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) tomó acciones y decidió abrir una investigación en contra de las dos internas de pregrado del Hospital General número 2 de Irapuato, Guanajuato, calificando la situación como una falta grave. La respectiva entidad afirmó que estos comportamientos no eran aceptables en ningún contexto, por lo que había que analizar a fondo el caso.

Al evaluar lo ocurrido, se anunciaron posibles sanciones por violar los derechos humanos de la persona, así no se hubieran dado datos, identidades o información sin consentimiento. Se desconoce cuál será el correctivo o las medidas que implementarán, teniendo en cuenta la ola de reacciones que se generaron.