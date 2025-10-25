Suscribirse

Mesera que fue agredida en pleno restaurante rompió el silencio y destapó pruebas: “Pensaba que me iba a matar”

La mujer compartió su versión de lo sucedido, explicando cómo se desató dicho problema.

Redacción Gente
26 de octubre de 2025, 2:53 a. m.
Mesera fue agredida
Mesera fue agredida | Foto: TikTok @josepallares08

Días atrás, las redes sociales fueron escenario de un inesperado video que se hizo viral, el cual mostraba la agresión de la que fue víctima una mesera en un restaurante de Valledupar. Las imágenes recorrieron las plataformas digitales, plasmando la reacción de una mujer en contra de la trabajadora.

Según quedó registrado, una clienta encaró a la joven por, supuestamente, escribirle a su novio, golpeándole y atacándola ante la vista de otros comensales. Aquella persona no dudó en señalarla de ser la amante del hombre, recriminándola de una manera inoportuna.

Ante esto, Scarlett Ontivero, la mesera del establecimiento, decidió romper el silencio y pronunciarse por la polémica, publicando un video en el que daba su versión. La mujer explicó la razón por la que daba dichas declaraciones, pues no quería fama o vistas.

La trabajadora indicó que las repercusiones eran fuertes contra su realidad, su familia y sus seres amados, por lo que prefería hablar y contar las cosas como eran, pues nunca se había metido en ninguna relación ni era la moza de nadie.

“Yo soy la mesera. Por lo que pasó el domingo me dirijo a este medio, no por tener fama, sino por mí, por mi seguridad y mi hijo. Por mi familia, por todo el daño que me han causado, no solo físico, sino también psicológico. Con el corazón en la mano, quiero aclarar que no soy moza de nadie, no intercambié número con nadie... soy una persona que siempre ha sido muy correcta en sus cosas”, dijo.

Ontivero aclaró que no era una persona de estar en problemas de este tipo, por lo que se notó que no sabía pelear o defenderse de agresiones físicas. Adicional, apuntó que tampoco buscaba atención en redes, ya que solo quería mantener su privacidad.

“Soy muy familiar, muy dada para todo el mundo, para todos los que necesiten de mí. Soy una persona que también se defiende... está vez fue porque no pude, no es que no haya querido, esta vez pasó así porque nunca había peleado ni me había visto relacionada en este tipo de cosas. No me interesa que alguien me siga o esté pendiente de mi vida. No me importa, soy muy solitaria”, aseguró.

“No pueden decir que me han visto con una persona y con otra, no pueden decir que ando de buscona. No pueden decir que no he sido profesional en mi trabajo, hay clientes que me conocen porque llevo mucho tiempo, me halagan por la atención... soy amable”, agregó.

La mujer relató que aquel hombre era su amigo de infancia y se habían distanciado luego de que su grupo de amigos se separó.

Cuando llegó al sitio se sorprendió al verla y no saludó de manera efusiva, por lo que ella solamente lo atendió en su rol de mesera. Tras el encuentro, ella se dio cuenta que la pareja del hombre estaba celosa, por lo que tuvo límites en el contacto.

Al tener este encuentro inesperado, el joven le escribió por redes sociales y le contó que todo había terminado por esta situación incómoda. Esto llevó a que recordaran su amistad, aclarando que jamás tuvieron una relación amorosa o íntima.

Pese a un intercambio de mensaje, buscó enmarcar que todo era una simple amistad.

Cuando la mujer regresó a la pizzería, intentó tener un acercamiento con ella, preguntándole si no se acordaba de ella. A pesar de que todo lo dijo en un tono tranquilo, se sulfuró y la atacó, sacándola del restaurante para agredirla.

Fue horrible, no tenía cómo defenderme. Solo pensaba que me iba a matar. Decía en mi mente: ‘Me mató’. Yo solo le decía: ‘¿Qué te pasa?’. Me dijo que era por mi amigo, por lo que no entendía. Me agredió horrible, agredió a mi compañera y tenemos pruebas para el proceso legal”.

@shairelyn22

Parte 3 y con esto finalizó mis aclaraciones. Nos vemos en la corte !🤞🏻

♬ sonido original - Scarleth Ontivero 💗

