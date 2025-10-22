Yina Calderón volvió a ser tendencia en redes sociales, luego su participación en ‘Stream Fighters’, evento en el que se subió al ring de boxeo para enfrentarse contra La Valdiri, pero al cabo de unos minutos anunció su retiro de la pelea.

La renuncia de la influencer generó todo tipo de comentarios y en el momento en el que intentó explicar el porqué de su decisión, personas que eran parte del público le lanzaron botellas y la abuchearon.

Yina Calderón afirmó haber recibido amenazas

En un video publicado en la canal de la huilense confesó haber recibido amenazas, después de su participación en el evento, y responsabilizó a Westcol por lo sucedido.

“Prefiero curarme en salud y hacer responsable a la persona que tengo que hacer responsable porque ese día del evento incitó al odio”, dijo la exparticipante de La casa de los famosos.

También aseguró que no renunció, sino que fue el árbitro, quien detuvo la pelea porque ella no se estaba defendiendo y aseguró “es mentira” lo que ha estado circulando en redes sobre una estrategia previamente planeada.

“Todo lo que están diciendo por ahí, de que yo lo tenía planeado, es mentira, yo no lo tenía planeado. Yo me preparé, yo pagué un profesor, subí de peso”, agregó.

¿Cuánto dinero le debe Westcol a Yina Calderón?

En otros de los videos que se han vuelto virales, la creadora de contenido afirmó que el youtuber paisa le debe una alta suma de dinero y no tomaría acciones legales.

“Espero que se me haga el resto del pago que aún se me debe, porque todavía me debe 30 milloncitos. Espero no se me vayan a hacer porque me costó la pelea, me costó. Yo no voy a tomar represalias contra Westcol, que demanda ni eso por incitar al odio o al ataque femenino, no pasa nada Westcol, en realidad te entiendo. Pero, si pido que se me haga el pago de la plata que me estás adeudando”, dijo Yina.

Yina Calderón confesó que Westcol le debe dinero por la pelea. | Foto: Captura de TikTok @chismessincafe

Yina Calderón culpó a Westcol de su derrota

A través de su perfil de Instagram, la empresaria de fajas aseguró que su derrota fue por culpa de quien organizó el evento, pues al parecer no tuvo un camerino como las demás participantes y muchos de los asistentes eran sus ‘haters’.