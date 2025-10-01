Influencer español comparte lo mejor de su viaje a Barranquilla: “No me digas que no hay nada que hacer aquí”

Actualmente, los creadores de contenido, también conocidos como influencers digitales, han transformado la forma de conocer el mundo y programar viajes a través de sus videos y la manera en la que promueven diferentes destinos.

En Colombia, por ejemplo, son varios los turistas extranjeros que llegan a explorar los lugares más emblemáticos y, posteriormente, compartir su experiencia sin filtros a través de las redes sociales, tal como lo hizo recientemente el creador de contenido, Juan Carlos Mendiola, identificado en Instagram como @itsjuancar.

Por medio de un video, el influencer relató su experiencia al recorrer Barranquilla, interactuar con sus habitantes, descubrir sus expresiones más representativas y admirar de cerca los monumentos que hacen de esta ciudad un destino imprescindible en Colombia.

Según explicó en la grabación, la motivación para mostrar cada detalle de su viaje a La Arenosa surgió de los comentarios de algunas personas que, a su juicio, tenían una percepción equivocada sobre la capital del Atlántico.

“‘En Barranquilla no hay nada que hacer’. Eso es lo que me dijo mucha gente cuando dije que venía a Colombia y que iba a venir para Barranquilla. Dijeron: ‘ay para qué vas a Barranquilla si no hay nada que hacer, ¿perdona?”, dice inicialmente en la grabación.

Luego, usando una de las expresiones más populares de la ciudad, desmintió dichas afirmaciones y empezó a enumerar los atractivos que hacen de este destino de Colombia un lugar único.

“Tiene el Gran Malecón del Río, un sitio en el que puedes pasear contemplando la orilla del gran río Magdalena, con mucha naturaleza y muchos sitios a los que comer”, agregó.

Asimismo, mencionó que es posible probar la mejor salchipapa de toda Colombia y entre los planes imperdibles para disfrutar al máximo el viaje a Barranquilla, destacó el Museo del Caribe para conocer su historia y su cultura, así como el Museo del Carnaval, donde es posible conocer el origen de esta espectacular fiesta que cada año viste de colores y alegría las calles de la ciudad.

También resaltó la Ventana al Mundo, uno de los monumentos más representativos de su cultura y, por supuesto, el Gran Malecón, donde se encuentran las espectaculares esculturas de dos mujeres que nacieron en Barranquilla y han brillado con su talento en el mundo de la música y la actuación cruzando fronteras: Sofía Vergara y Shakira.

“Los que somos fans de Shakira sabemos que esa estatua es muy importante y estar en la tierra en la que ella nació es impresionante. Ese homenaje, esa escultura es muy importante porque Shakira ha llevado a Colombia a conocerse en el mundo entero”.