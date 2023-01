Ministro del Interior de Perú comparecerá ante el Congreso por presunto abuso policial durante las protestas

Según el titular de la cartera del Interior, no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención policial en la Universidad Nacional Mayor en Lima que dejó 200 detenciones

En medio de la tensa situación que vive Perú por las manifestaciones que iniciaron tras la detención del expresidente Pedro Castillo y se intensificaron en las últimas semanas con un nuevo llamado a las calles por parte de algunos ciudadanos, el Congreso ha decidido escuchar al ministro del Interior sobre presunto abuso de poder.

Se trata de un hecho específico que tuvo lugar en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en Lima, donde 400 policías irrumpieron con tanquetas en la institución, sin presuntamente cumplir con los procedimientos legales para las detenciones ahí realizadas.

Fue el mismo ministro del Interior, Vicente Romero, quien aseguró que éste operativo estaba justificado de acuerdo a la ley, asegurando en una entrevista que si existe algún incumplimiento de la ley “se establecerán los responsables”.

Romero ha explicado que el operativo ha tenido lugar en el marco del estado de emergencia, razón por la cual no era necesaria la presencia de fiscales para la intervención, “había flagrancia y estado de emergencia, cuando hay flagrancia interviene inmediatamente la Policía Nacional, cuando hay flagrancia no hay necesidad de la presencia de la Fiscalía”, indicó el titular de la cartera del interior.

El ministro Romero se ofreció a declarar ante el pleno del Congreso de la República para dar declaraciones sobre la intervención policial contra manifestantes en la Universidad de San Marcos, sin haber recibido aún invitación formal del parlamento.

En entrevistas a @noticias_tvperu; @RPPNoticias y @exitosape, el ministro @ViroferMininter aclaró que el Mininter no ordenó la intervención en @UNMSM_. La @PoliciaPeru actuó tras la presentación de una denuncia por parte de las autoridades de dicha universidad. pic.twitter.com/H3KauSQC59 — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 23, 2023

Romero se mostró “dispuesto” a responder las preguntas de los congresistas sobre el operativo que se saldó con más de 200 detenciones por parte de la policía y la fuerza pública.

“Formalmente no he sido notificado, pero estoy dispuesto a ir para aclarar esto. (...) Es mi responsabilidad política y tengo que asistir. Cuantas veces me citen, tengo que ir porque es un espacio donde tengo que hacer conocer todos los pormenores a los grupos políticos”, ha dicho Romero ante los micrófonos de la radio Exitosa.

Son varios los congresistas dentro del parlamento que han solicitado la comparecencia del ministro pues consideran que la intervención policial se hizo con “uso desmedido de la fuerza” y no se respetaron los “principios constitucionales de proporcionalidad”; como lo denunciaron congresistas del partido Integridad y Desarrollo y del Bloque Magisterial.

El ministro del Interior @ViroferMininter destacó que la acción policial que permitió restablecer el orden en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UMNSM) se desarrolló en cumplimiento de la ley y respeto a los derechos humanos. pic.twitter.com/x8TNY5ptVq — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) January 21, 2023

Según el Centro de Monitoreo y Alerta del Ministerio Público de Perú, entre diciembre y enero de este año se han registrado 608 detenciones debido a las protestas y disturbios reportados en diferentes zonas del país.

8 de los detenidos cumplen prisión preventiva, 40 tienen detención preliminar y otro grupo se encuentra con comparecencia restringida o libertad sujeta a buena conducta, como lo trae el diario El Comercio de Perú.

El operativo policial en el centro educativo para desalojar a manifestantes contrarios al gobierno ha despertado duras críticas tanto de gobiernos vecinos --como Bolivia o Colombia--, como de organismos internacionales como Amnistía Internacional.

De hecho, el Gobierno peruano remitió una nota diplomática de protesta a Bolivia y Colombia, contra los presidentes Luis Arce y Gustavo Petro por presunta injerencia en asuntos “que sólo le competen a los peruanos”

“Hoy, el Ministerio de Relaciones Exteriores entregó una nota al Embajador de Bolivia mediante la cual transmite una enérgica protesta por las declaraciones del Presidente Luis Arce sobre temas de política interna”, ha explicado el Ministerio.

En respuesta a la protesta diplomática del Ministerio de Exteriores de Perú, la diplomacia de Bolivia ha reiterado su respeto al Derecho Internacional y al principio de no intervención, rechazando la insinuación de las autoridades peruanas.

“El Estado Plurinacional de Bolivia respeta el Derecho Internacional y el principio de no intervención; no aceptamos la insinuación sobre una supuesta injerencia en asuntos internos de la República del Perú, con quien mantenemos una histórica relación entre pueblos hermanos”, se lee en un comunicado difundido en Twitter por el Ministerio de Exteriores boliviano.

