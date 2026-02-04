Mundo

“No me considero un héroe”: la historia del niño de 13 años que nadó más de 4 kilómetros en mar abierto para salvar a su familia

Fueron largas horas en mar abierto y con temor a ser alcanzado por un tiburón. Sin embargo, contra todo pronóstico, el menor pudo salvar a su familia en una hazaña “sobrehumana”.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
4 de febrero de 2026, 10:39 p. m.
El niño nadó más de 4 horas para poder pedir ayuda
El niño nadó más de 4 horas para poder pedir ayuda Foto: Getty Images

Un niño de 13 años nadó más de 4 kilómetros en mar abierto para poder rescatar a su familia tras una emergencia que enfrentaron mientras disfrutaban de sus vacaciones en una playa de Australia.

“No me considero un héroe, simplemente hice lo que tenía que hacer”, dijo el niño, identificado como Austin Appelbee, en una entrevista con BBC News. De acuerdo con su relato, tuvo que nadar durante varias horas hasta la orilla de la playa para pedir ayuda, pues su madre y sus dos hermanos menores fueron arrastrados por la corriente mientras practicaban kayak.

x
Austin y Joanne Appelbee. Foto: Tomada de BBC News.

Los rescatistas que acudieron a la emergencia describieron el nado de Austin como “sobrehumano”. La madre —Joanne—, por su parte, detalló que pensó que su hijo mayor no había logrado llegar a tierra firme, y esperaba lo peor de la situación, pero al ver el barco de rescate llegar horas después, supo que Austin estaba a salvo.

La ejemplar historia de Arturo Hernández, el niño que sobrevivió a las inundaciones en Necoclí al aferrarse a un árbol por más de 15 horas

La situación tuvo lugar en la costa de Quindalup, al suroeste del país. La familia estaba disfrutando del día haciendo kayak, pero el viento cambió y empezó a empujarlos mar adentro. La madre, de 47 años, y los niños, de 7, 12 y 13 años (Austin), comenzaron a ser arrastrados por las grandes olas.

Estados Unidos

El proyecto liderado por Melania Trump que fue incluido en el presupuesto federal y busca dar vivienda y apoyo a jóvenes de acogida

Deportes

Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

Estados Unidos

La mujer estadounidense que logró un hito histórico cruzando el Atlántico a punta de remo

Mundo

9 horas y 1.500 hombres: la increíble hazaña de ingeniería en China que dejó al mundo sin palabras

Estados Unidos

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

Mundo

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

Estados Unidos

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

Mundo

Reconocida cantante australiana es encontrada sin vida, después de que se reportara como desaparecida: “Estoy totalmente destrozada”

Mundo

Australia guarda silencio por las víctimas del atentado antisemita en la playa Bondi Beach, en Sídney

Mundo

Comunidad de surfistas de Sídney, Australia, realizan emotivo homenaje a las víctimas del atentado terrorista de Bondi Beach

“El viento se intensificó y todo empeoró”, recordó Joanne en entrevista con BBC. “Perdimos los remos y nos alejamos aún más de la orilla. Todo salió mal muy, muy rápido”.

Ante la situación, Joanne optó por enviar a su hijo mayor a la playa para que pidiera ayuda. “Una de las decisiones más duras que tuve que tomar fue decirle a Austin: ‘Intenta llegar a la orilla y conseguir ayuda. Esto podría ponerse muy serio muy rápido’”, confesó la mujer al medio Australian Broadcasting Corporation.

Caribe colombiano, en alerta por fuertes oleajes causados por frente frío: en Cartagena prohibieron entrar a las playas

El menor recordó que usó su kayak para regresar a la playa, pero este estaba dañado y comenzó a filtrar agua. No obstante, Austin intentó por todos los medios hacerlo avanzar entre las olas, hasta que finalmente se volcó y tuvo que empezar a nadar, pese a su temor de encontrarse con un tiburón, habituales en el mar de Australia.

“Ahora la situación se estaba volviendo peligrosa; llevaba un par de horas en el agua”, recordó que pensó en ese momento. También confesó que durante los últimos 4 kilómetros de su nado estuvo pensando en oraciones, canciones cristianas y “pensamientos positivos”, porque estaba “realmente asustado”.

Los datos confirman que el nivel del mar sube de forma sostenida desde los años noventa.
El viento y las olas empujaron a la familia a mar abierto. Foto: Getty Images

“Pensaba en mi madre, Beau y Grace (sus hermanos menores). También pensaba en mis amigos y en mi novia; tengo un grupo de amigos estupendo”, dijo el joven. “Cuando toqué tierra, pensé: ¿cómo es posible que esté en tierra firme? ¿Es esto un sueño?”

Los detalles de los rescatistas indican que Austin llegó a tierra cerca de las 6:00 de la tarde de aquel día. Allí llamó a la policía, lo que desencadenó una operación de rescate para encontrar a la mujer y a los dos niños que habían quedado en el agua.

“Fue un momento que nunca olvidaré”, dijo Austin.

Ya de noche, Joanne y los dos niños fueron rescatados y llevados a la playa en embarcaciones de las autoridades. Allí fueron revisados en centros médicos por heridas leves.

Más de Mundo

getty images

“No me considero un héroe”: la historia del niño de 13 años que nadó más de 4 kilómetros en mar abierto para salvar a su familia

x

El proyecto liderado por Melania Trump que fue incluido en el presupuesto federal y busca dar vivienda y apoyo a jóvenes de acogida

En la actual temporada, Harden ha sido pieza clave para los Clippers, especialmente en la serie de playoffs contra los Denver Nuggets

Mercado de fichajes en la NBA: estos son los cambios más importantes en el baloncesto de Estados Unidos, a pocas horas del cierre

x

La mujer estadounidense que logró un hito histórico cruzando el Atlántico a punta de remo

Más de 1500 trabajadores lograron hacer una obra en tan solo 9 horas

9 horas y 1.500 hombres: la increíble hazaña de ingeniería en China que dejó al mundo sin palabras

El regreso de Colón a Washington genera controversia en torno a la historia estadounidense.

Trump quiere a Colón en la Casa Blanca: la estatua que divide a Estados Unidos

Gran Foro Colombia 2026 ¿Para dónde va el país? Fecha: 4 de febrero de 2026 NÁLISIS | El nuevo tablero geopolítico de América Latina: implicaciones para Colombia Michael Shifter América Latina Adam Isacson Expresidente de Diálogo Interamericano y experto en la política de Estados Unidos hacia Director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) Modera: Sandra Borda Profesora internacionalista del Departamento de Ciencia Política y Estudios Globales de la Universidad de los Andes

Las claves de la reunión entre Gustavo Petro y Donald Trump, explican expertos en el Gran Foro Colombia 2026

La primera tienda de comestibles gratuita de la ciudad ofrece alimentos sin costo y apoya al Food Bank For NYC.

Polymarket: la plataforma de criptomonedas que abre un supermercado gratis en Nueva York

x

El desolador futuro que les espera a las iguanas verdes que cayeron paralizadas en medio del frío que azotó a Florida

x

Super Bowl 2026: los jugadores estrella que pueden definir la final de la NFL

Noticias Destacadas