Policía de Ecuador incautó abundante material explosivo para realizar “actos terroristas” en Colombia. Esto se sabe

Ecuador decomisó un “significativo cargamento” de material explosivo que era transportado desde la frontera con Perú hacia Colombia, para ser utilizado en “actos terroristas”, informó este domingo la Policía del vecino país.

Colombia atraviesa su peor crisis de violencia en una década por la arremetida de grupos armados y mafias que se lucran de las rentas del narcotráfico, la extorsión y la minería ilegal. El jueves, dos ataques de grupos rebeldes dejaron 19 muertos y más de 60 heridos, entre civiles y uniformados.

La Policía ecuatoriana, a través de un comunicado, informó de la incautación de 3.750 cartuchos de emulsión explosiva y 25.000 metros de cordón detonante en un operativo en la frontera entre los dos países, que dejó dos ecuatorianos detenidos.

“Identificamos material explosivo que pretendía ser utilizado para la ejecución de actos terroristas en Colombia” por parte de “grupos armados”, expresó la institución policial en el documento expuesto a la opinión pública.

La institución tildó en un comunicado de “significativo” al cargamento de explosivos, que era transportado en un camión que partió de la provincia costera de El Oro (limítrofe con Perú) hacia la andina de Carchi (fronteriza con Colombia), donde se realizó la operación denominada Victoria.

Los detenidos corresponden a un hombre y una mujer identificados como Luis Aníbal Ch. B. y Karla Esmeralda Ch. P., quienes transportaban el material envuelto en bolsas de plástico y sacos de nailon a bordo de un pequeño camión, según las imágenes difundidas.

Explosivos ocultos

La Policía ecuatoriana halló el contrabando de explosivos en un control rutinario en la localidad de San Gabriel.

“Los hechos se suscitaron mientras personal policial realizaba controles preventivos, cuando, mediante técnicas de perfilamiento detuvieron un camión. Tras un registro exhaustivo, se descubrió que el vehículo transportaba una gran cantidad de explosivos ocultos”, añadió la Policía.

El jueves, en Colombia, un camión bomba explotó frente a la escuela de aviación militar de Cali, la tercera ciudad más poblada del país, dejando siete personas muertas y más de 70 heridas.

Ese mismo día, un helicóptero policial fue derribado al ser atacado con un dron y rifles en el departamento de Antioquia, provocando la muerte de 13 uniformados y heridas a otros.

Las autoridades atribuyen los ataques a dos disidencias de las Farc, enfrentadas entre sí, que rechazaron el Acuerdo de Paz firmado en 2016 con el grueso de esa guerrilla.

El sábado, dos miembros del insurgente frente Jaime Martínez —adscrito al Estado Mayor Central— fueron detenidos tras el ataque con camión bomba y acusados por la Fiscalía colombiana del presunto delito de homicidio agravado, con hasta 50 años de prisión.

Las disidencias de esa extinta guerrilla han sido señaladas por decenas de ataques recientes, incluido el asesinato del senador y precandidato presidencial del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay.