Ranking de los países de Latinoamérica que más le deben a China: ¿en qué lugar quedó Colombia?

China ha sido un socio económico para muchos países desde hace años, gracias a su desarrollo en infraestructura, sus avances en la tecnología y en la innovación. De acuerdo con análisis de la prensa latinoamericana, la presencia del país asiático en el continente pasó a una etapa de administrar las deudas acumuladas por años en el Caribe.

De acuerdo con datos recopilados por el Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), la asociación global del sector financiero, los países que más han acumulado deudas con China, con cifras desde el 2005, son: Venezuela, Brasil, Ecuador, Argentina y Bolivia.

China ha sido más estratégico en sus préstamos. | Foto: 123 RF

El primero de la lista, según lo establecido por la institución en mención, le debe al país de Asia al menos 59.200 millones de dólares desde el 2005. De acuerdo con expertos financieros, el cambio de régimen en el país no solucionaría el historial crediticio, pero sí abriría la oportunidad de una renegociación.

Seguido, Brasil —que es el principal socio comercial de China— le debe a la potencia del mundo alrededor de 32.500 millones de dólares.

Ecuador tiene una deuda de 11.800 millones de dólares; Argentina, de 7.700 millones de dólares; y Bolivia cuenta con una deuda de 3.200 millones de dólares.

Colombia no es de los mayores deudores. | Foto: Adobe Stock

La lista de los mayores deudores del continente la completa: Jamaica, México, Surinam, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Guyana, Cuba, Barbados, Antigua y Barbuda, Bahamas, Granada, Perú y República Dominicana, en su respectivo orden.

Colombia no figura entre los países con grandes deudas para el gigante asiático.

“Hubo un período en el que el crédito público chino se convirtió en una fuente importante de financiamiento para varios gobiernos de la región”, determinó Jonathan Fortun, economista del Instituto de Finanzas Internacionales (IIF), en entrevista con Bloomberg Línea.

Venezuela debe más de 50.000 millones de dólares a China. | Foto: Stillfx - stock.adobe.com

“Ese período se cerró. Lo que quedó es un conjunto de relaciones bilaterales en las que el volumen histórico de préstamos convive con una realidad actual marcada por amortizaciones, renegociaciones y una oferta de financiamiento nuevo, prácticamente inexistente”, continuó.

De acuerdo con director para la región Andina de la consultora Control Risks, Theodore Kahn, China ha adoptado un sistema más estratégico para “no prestar a gobiernos que pueden tener problemas para repagar”.