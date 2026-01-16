Régimen de Venezuela libera a varios ciudadanos europeos, incluido un checo acusado de complot contra Maduro

Venezuela liberó a varios ciudadanos de países europeos, incluyendo a un checo detenido en septiembre de 2024 y acusado de participar en un presunto complot para asesinar al dictador venezolano Nicolás Maduro, según anunció la cancillería de República Checa.

Jan Darmovzal, de 35 años de edad, había sido detenido junto a cuatro ciudadanos estadounidenses y dos españoles, José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, según la ONG Foro Penal.

Los dos españoles fueron liberados esta misma semana, según Foro Penal, y al menos dos de los estadounidenses recobraron previamente la libertad.

🚨 LIBERADO CHECO PRESO EN VENEZUELA



El Ministro de Asuntos Exteriores, Petr Macinka informó que, tras varias semanas de negociaciones, el ciudadano checo Jan Darmovzal fue liberado de una prisión venezolana. pic.twitter.com/U4qoRtXsg8 — ImpactoVenezuela (@ImpactoVE) January 16, 2026

Además de Darmovzal fueron liberados ciudadanos de Albania, Alemania, Irlanda, Países Bajos, Rumania y Ucrania, de acuerdo con la cancillería checa.

“Tras varias semanas de intensas negociaciones, hemos asegurado la liberación de Darmovzal de una prisión venezolana”, dijo a la prensa el ministro checo de Relaciones Exteriores, Petr Macinka.

“Hemos enviando un avión, que ya está en camino. Llevaremos a todos los presos liberados a casa”, agregó.

Cuando Darmovzal y los otros fueron detenidos, luego de las elecciones presidenciales de julio de 2024, el régimen de Venezuela afirmó haber incautado 400 fusiles.

El Helicoide es una de las cárceles en Venezuela para presos políticos más aterradoras. Foto: AFP

Los gobiernos de República Checa, Estados Unidos y España negaron cualquier participación en el complot.

La oposición venezolana afirma que su candidato, Edmundo González Urrutia, fue el vencedor de la elección, aunque las autoridades afines al régimen concedieron la victoria a Maduro.

Este resultó depuesto en una incursión de tropas especiales de Estados Unidos en Caracas el 3 de enero, y fue llevado, junto con su esposa Cilia Flores, hasta Nueva York, donde se encuentra en una prisión.

Director de la CIA se reunió con Delcy Rodríguez, presidenta interina de Venezuela, en Caracas

Desde que la vicepresidenta Delcy Rodríguez asumió el mando de forma interina, el gobierno de Venezuela comenzó la liberación de detenidos por razones políticas, en un gesto de buena voluntad.

Por otro lado, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, animó a la nueva presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a ir “hasta el final” en la liberación de todos los presos políticos tras las primeras excarcelaciones, que han incluido a nueve españoles.

Ciudadanos exigen liberación de presos políticos en Venezuela. Foto: Especial para El País

“Yo espero que se den más pasos y que todos los presos políticos salgan en libertad, ese será un muy buen signo”, dijo el jefe de la diplomacia. “Nosotros animamos a la presidenta encargada en esta nueva etapa a ir hasta el final de este proceso”.

Con información de AFP*