Suscribirse

MUNDO

Represión en Venezuela: detienen a un reconocido periodista, opositor al régimen de Maduro

Diversas organizaciones han denunciado la persecución sistemática de personas adversas al régimen venezolano.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
14 de diciembre de 2025, 2:36 a. m.
El director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, fue arrestado en Venezuela el 13 de diciembre de 2025
El director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, fue arrestado en Venezuela el 13 de diciembre de 2025. | Foto: AFP

El director del medio digital Punto de Corte, Nicmer Evans, fue detenido en Venezuela este sábado, 13 de diciembre, según denunciaron su esposa y diversas oenegés, después de que la policía de inteligencia se lo llevara de su casa en Caracas.

Diversas organizaciones han denunciado la persecución sistemática de personas adversas al régimen de Nicolás Maduro. Hay al menos 889 “presos políticos” en el país, según la oenegé Foro Penal, que lidera la defensa judicial de la mayoría de estos casos.

Al inicio de la tarde Evans alertó en sus redes sociales que fue visitado por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), que sin orden judicial le solicitaron acompañarlos para una “entrevista”.

Un video grabado por vecinos evidencia cómo ingresó junto con dos hombres vestidos de civil a una camioneta estacionada frente a su residencia.

“Dicen que van a realizar una entrevista, yo voy a ir voluntariamente a esa entrevista. Esperemos ver cuáles son las consecuencias de esto”, afirmó Evans en el video publicado en X. “Voy a dar la cara, no tengo nada que temer”, dijo.

Contexto: María Corina Machado se refirió a la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela: “Apoyaré hasta que Maduro comprenda que debe irse”

Los servicios de inteligencia venezolanos ya han empleado el pretexto de las “entrevistas” para cometer “desapariciones forzadas”, comentó a la AFP Marino Alvarado, coordinador del equipo jurídico de la oenegé Provea.

“Ya es una política de Estado que a todo detenido por motivos políticos lo someten a desaparición forzada”, comentó.

La detención fue ratificada por Marta Cambero, esposa de Evans, que exigió a las autoridades dar información sobre su paradero y alertó que requiere de un estricto tratamiento médico por un cuadro de hipertensión.

Evans es politólogo y director del medio independiente Punto de Corte. Ya estuvo detenido durante 51 días en 2020 y fue liberado junto a más de 100 “presos políticos” que recibieron un indulto del gobierno.

Al menos 20 periodistas y trabajadores de medios de comunicación están presos en Venezuela, según el sindicato de la prensa.

El venezolano Nicmer Evans, miembro del Movimiento Revocatorio (MOVER), llega al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas el 24 de enero de 2022.
El venezolano Nicmer Evans, miembro del Movimiento Revocatorio (MOVER), llega al Consejo Nacional Electoral (CNE) en Caracas el 24 de enero de 2022. | Foto: AFP

Este viernes, 33 sindicatos venezolanos denunciaron que en los últimos años unos 180 trabajadores han sido víctimas de “detenciones arbitrarias” y “desapariciones forzadas”, incluido el secretario general del mayor sindicato del país, José Elías Torres, quien también fue abordado por policías para una “entrevista”.

Con información de AFP*

Encuentra aquí lo último en Semana

1. El Ejército se pronuncia tras denuncia de SEMANA por presuntas irregularidades en el Comando de Ingenieros

2. Clásico paisa sin goles, pero con tensión total: Nacional y Medellín dejan todo abierto para la vuelta

3. La bendición de Yerry Mina a controversial jugador para que lo llamen a Selección Colombia y lleven al Mundial 2026

4. Marco Rubio tendría como objetivo derrocar a otro gobierno de la región, tras una posible salida del poder de Maduro

5. Tabla de posiciones en Premier League: Arsenal castiga a Jhon Arias y Wolves de forma agónica

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Nicolás MaduroVenezuela

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Google

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.