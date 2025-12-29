El gobierno de Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, al cual considera parte legítima de su territorio.
Bajo este contexto, el presidente Xi Jinping ha impulsado una modernización militar con el fin de consolidar un ejército de élite para el año 2050; de hecho, la inteligencia de EE. UU. señala que las tropas chinas tienen instrucciones de estar preparadas para una potencial intervención en la isla hacia el 2027.
En este contexto de tensiones entre Taiwán y China, Rusia se ubica como uno de los aliados chinos más potentes en este conflicto.
Este domingo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ratificó que Moscú reconoce a Taiwán como parte de la integridad territorial de China. Además, señaló la disposición de su país para brindar apoyo en la defensa de esta soberanía si llegara a surgir un conflicto.
Según Lavrov, las tensiones actuales en la zona son provocadas por Occidente, que busca beneficios económicos y el control de recursos clave, empleando a la isla como un instrumento para contener la expansión militar de Pekín.
De acuerdo con análisis de la Royal United Services Institute (RUSI), Rusia suministra material tecnológico y militar a China, que podría serles útil en caso de un conflicto con Taiwán. De acuerdo con documentos filtrados, la alianza entre Rusia y China se afianza y se tiene registro de reuniones bilaterales y visitas de la delegación china a Rusia.
Tensiones con Estados Unidos
La decisión de EE. UU. de marcar la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán como uno de sus objetivos estratégicos fundamentales se encuentra en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada por la Casa Blanca.
Estados Unidos tendría un motivo para ayudar a Taiwán, ya que suministra armas a Taipéi, que se venden a precios de mercado, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. “Las costosas armas estadounidenses se venden a Taiwán a precios de mercado”, declaró.
‘Misión Justicia-2025’
Bajo el nombre de Misión Justicia-2025, China prioriza la preparación de ataques en mar y tierra. “Se trata de una medida legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, afirmó Shi Yi, el portavoz del comando.
Además, se informó sobre ensayos de precisión de ataques, con el empleo coordinado de cazas, drones y misiles de largo alcance y bombarderos destinados a fortalecer la defensa de la nación ante posibles ataques. Ahora, con ayuda de Rusia.