Mundo

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

Moscú reconoce a Taiwán como parte de la integridad territorial de China y brindarán apoyo en caso de un conflicto.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
29 de diciembre de 2025, 4:19 p. m.
Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán
Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán Foto: Getty Images / Xinhua News Agency

El gobierno de Pekín no ha descartado el uso de la fuerza para tomar el control de Taiwán, al cual considera parte legítima de su territorio.

Bajo este contexto, el presidente Xi Jinping ha impulsado una modernización militar con el fin de consolidar un ejército de élite para el año 2050; de hecho, la inteligencia de EE. UU. señala que las tropas chinas tienen instrucciones de estar preparadas para una potencial intervención en la isla hacia el 2027.

Trump lanza un segundo plan para Ucrania: la nueva versión, en 20 puntos, de EE. UU. para terminar la guerra con Rusia

En este contexto de tensiones entre Taiwán y China, Rusia se ubica como uno de los aliados chinos más potentes en este conflicto.

Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping
Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping Foto: Getty

Este domingo, el ministro ruso de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov, ratificó que Moscú reconoce a Taiwán como parte de la integridad territorial de China. Además, señaló la disposición de su país para brindar apoyo en la defensa de esta soberanía si llegara a surgir un conflicto.

Noticias Estados Unidos

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Noticias Estados Unidos

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

Noticias Estados Unidos

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

Mundo

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Mundo

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

Noticias Estados Unidos

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

Mundo

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Mundo

Presencia de tropas extranjeras y garantías de seguridad real: Zelenski revela detalles de reunión con Trump para acuerdo con Rusia

Mundo

Trump y Zelenski concluyen reunión en Florida tras largas horas a puerta cerrada: “Estamos más cerca de la paz que nunca”

Mundo

Donald Trump anuncia que habló con Vladímir Putin a pocas horas del inicio de su encuentro con Volodímir Zelenski en Florida

Según Lavrov, las tensiones actuales en la zona son provocadas por Occidente, que busca beneficios económicos y el control de recursos clave, empleando a la isla como un instrumento para contener la expansión militar de Pekín.

Rusia bombardea Kiev en vísperas de la reunión entre Trump y Zelenski: una tercera parte de la capital quedó sin calefacción

De acuerdo con análisis de la Royal United Services Institute (RUSI), Rusia suministra material tecnológico y militar a China, que podría serles útil en caso de un conflicto con Taiwán. De acuerdo con documentos filtrados, la alianza entre Rusia y China se afianza y se tiene registro de reuniones bilaterales y visitas de la delegación china a Rusia.

El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente chino, Xi Jinping, caminan junto a periodistas durante su reunión al margen de la cumbre de los BRICS en el Kremlin de Kazán, Rusia, el martes 22 de octubre de 2024. (Foto AP/Alexander Zemlianichenko, Pool)
El presidente ruso, Vladimir Putin, a la derecha, y el presidente chino, Xi Jinping. Foto: AP

Tensiones con Estados Unidos

La decisión de EE. UU. de marcar la prevención de un conflicto en el estrecho de Taiwán como uno de sus objetivos estratégicos fundamentales se encuentra en la Estrategia de Seguridad Nacional 2025 publicada por la Casa Blanca.

Presencia de tropas extranjeras y garantías de seguridad real: Zelenski revela detalles de reunión con Trump para acuerdo con Rusia

Estados Unidos tendría un motivo para ayudar a Taiwán, ya que suministra armas a Taipéi, que se venden a precios de mercado, según las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. “Las costosas armas estadounidenses se venden a Taiwán a precios de mercado”, declaró.

“China sólo puede ir bien cuando el mundo va bien”, dijo. “Cuando China va bien, el mundo irá aún mejor”.
El presidente de China, Xi Jinping, a la derecha, y el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Foto: AP

‘Misión Justicia-2025’

Bajo el nombre de Misión Justicia-2025, China prioriza la preparación de ataques en mar y tierra. “Se trata de una medida legítima y necesaria para salvaguardar la soberanía y la unidad nacional de China”, afirmó Shi Yi, el portavoz del comando.

Además, se informó sobre ensayos de precisión de ataques, con el empleo coordinado de cazas, drones y misiles de largo alcance y bombarderos destinados a fortalecer la defensa de la nación ante posibles ataques. Ahora, con ayuda de Rusia.

Mas de Mundo

Comedor social ayuda dando alimentos para mascotas

Las mascotas también se ayudan: comedor social, ayuda con alimentos a mascotas de familias vulnerables

Aeropuertos como O’Hare, LaGuardia y Denver concentran la mayoría de los vuelos cancelados por falta de personal de la FAA, una situación que amenaza con extenderse durante todo noviembre.

Caos invernal en EE. UU.: cómo conseguir el reembolso de su vuelo cancelado

x

En cruces fronterizos de EE. UU. identificación biométrica podría ocasionar tiempos de espera largos si no se utiliza tecnología de punta

El G7 busca en su reunión contrarrestar a Rusia y China y su influencia en el mundo.

Rusia eleva la tensión en el Pacífico y se opone a la independencia de Taiwán

Donald Trump

Este es el audio en el que Trump confirmaría el ataque de EE. UU. dentro de Venezuela

Vladimir Putin

Rusia denuncia ataque con drones en residencia del presidente Vladímir Putin

Múltiples cancelaciones marcaron la jornada en los aeropuertos más afectados por la tormenta.

Tormenta invernal en Estados Unidos trae condiciones de ventisca y sensaciones térmicas peligrosas

.

Régimen de Maduro toma partido en posible conflicto militar: defendió a China y lanzó advertencia a EE. UU.

Aprende a utilizar la función de ubicación en tiempo real de manera efectiva y responsable.

Padre evita secuestro de su hija en Estados Unidos: utilizó el control parental para ubicarla

Al menos 13 muertos y 98 heridos por accidente ferroviario en el sur de México

Video: se publican fuertes imágenes de los pasajeros minutos después del accidente del tren Interoceánico en México

Noticias Destacadas