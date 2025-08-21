Se conoce el estado de colombiana que asesinó a su novio en complicidad con su suegra en Italia: abogada lo contó todo

Maylin Castro Monsalvo es la colombiana involucrada en un escalofriante crimen registrado en la provincia de Údine, en Italia. Junto a su suegra, Lorena Venier, asesinaron a su novio, identificado como Alessandro Venier.

Después de que lo mataron asfixiándolo con sus propios cordones, desmembraron el cuerpo y lo ocultaron en un barril que se encontraba en el sótano de la vivienda. Posteriormente, quisieron hacer pasar lo ocurrido como una desaparición del hombre, pero la Policía descubrió todo.

La mujer cometió el crimen en complicidad con su suegra. | Foto: Captura de pantalla de X

Las dos mujeres, finalmente, fueron capturadas y confesaron todo. Incluso, aceptaron que cometieron el crimen porque, supuestamente, Alessandro pensaba viajar a Colombia y esto ponía en riesgo la vida de su novia, además de que habría episodios de maltrato intrafamiliar por parte del sujeto.

Maylin Castro se encuentra recluida en un centro de atención especial, medida que le otorgó un juez, debido a que tiene una hija de menos de un año de nacida. Por su parte, su suegra sí fue enviada a la cárcel y ambas están a la espera de cómo avanza el caso.

Federica Tosel, la abogada de la colombiana, habló en las últimas horas y reveló cómo se encuentra actualmente su defendida. En diálogo con el medio italiano Rai News, la letrada aseguró que el estado de la mujer está “mejorando”, pero alertó de que no está del todo bien.

“Sigue muy, muy frágil. ¿Su principal preocupación? El futuro de su hija”, señaló.

La defensora indicó que la colombiana está consciente de lo que hizo y, por lo mismo, tiene “muy clara” la orden de detención que hay en su contra, así como los delitos que le imputó la Fiscalía, que fueron homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de un cadáver y comisión del delito en presencia de un menor.

La mujer tenía una hija con Alessandro Venier. | Foto: Tomadas de las Redes Sociales

Tosel explicó cuál es ahora su principal meta para intentar ayudar a Castro: “El objetivo ahora es protegerla de posibles desmoronamientos, evitar que se manche el recuerdo de aquel trágico 25 de julio”.

En los próximos días, y pese a que no ha declarado ante un juez, la colombiana será entrevistada por un psicólogo y forense, esto en presencia de su defensa.

“La psicología forense nos enseña que, en estos casos, el riesgo de sugestión es altísimo. Debemos evitar dirigir las respuestas del acusado, sería perjudicial para su derecho a la defensa y para su salud mental”, manifestó.

Por lo pronto, según mencionó la abogada, no se tiene una fecha estipulada para que la Fiscalía lleve a cabo su interrogatorio, puesto que lo harán hasta que se den “las condiciones adecuadas”.

“Interrogar a un sospechoso es una cuestión de discreción y, ahora mismo, ni siquiera se dan las condiciones necesarias desde un punto de vista procesal”, complementó.