Se revela la autopsia del hombre que habría sido asesinado por su pareja colombiana y su madre en Italia

Se conocen nuevos detalles sobre el caso que conmociona a Italia.

Redacción Semana
13 de agosto de 2025, 10:19 p. m.
El nombre de la madre de la víctima es Lorena Venier y tiene 62 años. El nombre de la novia, por otro lado, es Marylin Castro Monsalvo y tiene 30 años.
El 13 de agosto se conocieron los resultados de la autopsia de Alessandro Venier, ciudadano italiano asesinado por su propia madre y su esposa, quien es colombiana, aproximadamente el 25 de julio.

Su cuerpo desmembrado fue encontrado en la casa donde vivía la familia, en el municipio italiano de Genoma del Friuli, el 31 de julio.

La agencia reportó que “las extremidades inferiores del cuerpo se separaron del abdomen, que a su vez se separó del tórax y la cabeza, utilizando una herramienta que aún no se ha determinado”.

Alessandro Venier, Lorena Venier y Maylin Castro Monsalvo.
En la autopsia, además, se conoció que los restos de la víctima fueron cubiertos en cal viva antes de ser dejados en un contenedor para desviar el olor.

Informes sugieren que la madre lo atacó con un cuchillo, pero hay indicativos en el cuerpo que hacen creer a los especialistas que pudo haber sido desmembrado con sierra. Se llevarán a cabo pruebas toxicológicas para saber si la víctima fue drogada antes de su muerte.

La abogada de la acusada Marylin Castro Monsalvo, esposa de la víctima, expresó que la autopsia es clave para determinar la verdad.

Lorena Venier, Alessandro Venier y Maylin Castro Monsalvo.
“En todos los delitos, la autopsia es una prueba fundamental. Podrán confirmar o desmentir las declaraciones de la señora Venier, aclarando si la muerte fue causada, por ejemplo, por un coma insulínico o por una acción mecánica”, expresó para el diario local Il Gazzettino.

La colombiana sigue recluida en un centro especial en Venecia, medida que le fue concedida por ser madre de una bebé de seis meses que tenía con la víctima. Aunque la juez expresó la posibilidad de dejarle la custodia de la niña a la familia de la colombiana.

Por otro lado, la otra acusada, la madre de la víctima, ya compadeció delante de un juez y aseguró que había sido “una medida necesaria”. Así mismo, manifestó que su nuera y ella fueron víctimas de violencia intrafamiliar, lo que no les dejó otra alternativa que acabar con su vida.

La víctima fue identificado como Alessandro Venier, de 35 años.
Las acusadas enfrentan cargos por homicidio agravado, premeditación, ocultamiento de un cadáver y comisión del delito en presencia de un menor.

Las autoridades siguen investigando la naturaleza de los crímenes y se cree que la autopsia será clave para determinar los procesos por los que pasó el cuerpo antes y después de su muerte. El caso ha conmocionado a Italia y Colombia por igual.

