“Se ha declarado la Tercera Guerra Mundial”: papa Francisco sobre Ucrania

El papa Francisco condenó el martes la “brutalidad” de las tropas rusas frente a un pueblo ucraniano “valiente”, al tiempo que afirmó que la guerra “podría haber sido provocada”.

“Hace unos años se me ocurrió decir que estábamos viviendo una Tercera Guerra Mundial en pedazos. Ahora, para mí, se ha declarado la Tercera Guerra mundial. Y este es un aspecto que nos debe hacer reflexionar. ¿Qué le está pasando a la humanidad que ha tenido tres guerras mundiales en un siglo?”, dijo Francisco según la transcripción de esta conversación que publica hoy el diario La Stampa.

En la entrevista concedida a revistas jesuitas europeas el mes pasado y publicada este martes, el pontífice también se negó a “reducir” el conflicto actual a “una distinción entre buenos y malos”.

“Lo que vemos es la brutalidad y la ferocidad con la que se está librando esta guerra por parte de las tropas, generalmente mercenarias, utilizadas por los rusos. Los rusos prefieren enviar chechenos, sirios, mercenarios”, lamentó Francisco, que ha hecho repetidos llamamientos a la paz desde la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero.

“Pero el peligro es que solo vemos eso, que es monstruoso, sin ver todo el drama que se juega detrás de esta guerra, que puede haber sido, de alguna manera, provocada o no impedida”, matizó antes de condenar la industria de armamento.

“Llegados a este punto, algunos me dirán: ‘pero usted es pro-Putin’. No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa”, añadió el líder espiritual católico, que considera necesario “razonar sobre las raíces y los intereses” de este conflicto “que son muy complejos”.

“También es verdad que los rusos pensaron que todo acabaría en una semana. Pero cometieron un error de cálculo. Encontraron un pueblo valiente, un pueblo que lucha por sobrevivir y que tiene una historia de lucha”, dijo el papa argentino de 85 años.

El 3 de mayo, en una entrevista con el diario italiano Corriere della Sera, Francisco habló de que el “enfado” del Kremlin había podido ser provocado por “los ladridos de la Otan a la puerta de Rusia.

Zelenski pide más armas para Ucrania

El presidente ucraniano enfatizó su petición a los países occidentales para enviar más armas y ayudar a contener el “aterrador” coste humano de los avances rusos en la ciudad oriental Severodonetsk, inaccesible el martes desde el resto de zonas controladas por Kiev.

Esta ciudad industrial y su vecina Lysychansk, separadas por el río Donets, se encuentran desde hace semanas bajo el fuego de las tropas rusas, que quieren hacerse con el último reducto de Kiev en Lugansk, una de las dos regiones junto a Donetsk que conforman la cuenca minera del Donbás.

El presidente Volodímir Zelenski aseguró que el coste humano de esta batalla “es muy alto, es simplemente aterrador”, pero se mostró confiado en poder dar un vuelco a la situación si reciben más armas occidentales.

“Simplemente necesitamos más armas para asegurar todo esto. Nuestros aliados las tienen”, afirmó Zelenski.

El asesor presidencial ucraniano Mijailo Podoliak enumeró el lunes las necesidades de sus tropas, incluyendo obuses howitzer, tanques y vehículos armados.

“Siendo directos: para terminar la guerra necesitamos armas pesadas”, dijo en Twitter.

“Crímenes de guerra”

El lunes, Amnistía Internacional acusó a las tropas rusas de crímenes de guerra en Ucrania y denunció la muerte de cientos de civiles en la ciudad nororiental de Járkov, la segunda del país, donde se usaron bombas de racimo.

Desde el comienzo de la guerra, el pasado 24 de febrero, Rusia recibió múltiples acusaciones de este tipo, especialmente tras su retirada de varias ciudades alrededor de Kiev donde se hallaron numerosos cadáveres.

En la periferia de Bucha, una ciudad cercana a la capital que se ha convertido en símbolo de estas denuncias rechazadas tajantemente por Moscú, la policía local anunció el descubrimiento de siete cuerpos en una fosa común.

“Varias víctimas tenían las manos y las rodillas atadas”, indicó el jefe de la policía de Kiev, Andréi Nebytov, en Facebook.

Aunque los principales combates transcurren actualmente en el este de Ucrania, los ataques impactan regiones más alejadas del frente, como la localidad de Pryluky, sede de una base militar en el norte, donde estallaron tres misiles.

Y en la ciudad de Donetsk, controlada actualmente por Moscú y sus aliados, los separatistas prorrusos denunciaron un bombardeo ucraniano en un mercado que habría dejado cuatro muertos y 22 heridos.

Lejos del estruendo de la batalla, la Organización Mundial del Comercio se reunió en Ginebra para encontrar una solución a la amenaza de una crisis alimentaria provocada por la invasión de Rusia.

El viceministro de Agricultura ucraniano, Taras Vysotskiy, indicó que han perdido un 25 % de las tierras cultivables, pero aseguró que el consumo interno está garantizado.

Sin embargo, gran parte de la producción destinada a la exportación no puede salir de sus puertos, bloqueados por Rusia, por lo que la ONU y varios países intentan que se abra un corredor marítimo para permitir su tránsito.

Con información de AFP

