Continúan los problemas de salud para el papa Francisco: El Vaticano se pronunció

El papa Francisco ha suspendido sus obligaciones litúrgicas en la fiesta del Corpus Christi del próximo domingo, 19 de junio, por los problemas que padece en la rodilla derecha, según ha informado el Vaticano.

“Debido a las limitaciones impuestas al papa Francisco por gonalgia y a las necesidades litúrgicas específicas de la celebración, la Santa Misa y la Procesión con la Bendición Eucarística no se celebrarán en la fiesta del Corpus Christi”, detalló Matteo Bruni, director de la oficina de prensa del Vaticano.

Si bien el papa Francisco no ha cancelado su agenda ordinaria, que incluye visitas de jefes de Estado o de Gobierno, así como representantes de organismos internacionales o grupos de fieles, los problemas de movilidad que sufre en una rodilla, le han obligado a utilizar una silla de ruedas desde hace un mes, lo que ha provocado que Francisco, de 85 años, postergue la gira africana que tenía prevista desde el 2 hasta el 7 de julio, con etapas en la República Democrática del Congo y en Sudán del Sur.

La noticia de que Bergoglio no viajará en julio a África llegó en un momento en el que se han desatado los rumores en Roma sobre su hipotética voluntad de renunciar al pontificado, como ya hizo su antecesor, Benedicto XVI. Estas especulaciones, que también circularon cuando tuvo que someterse a la operación de colon, se han visto propiciadas por sus problemas de movilidad y por el hecho de que, el 28 de agosto, vaya a viajar a la ciudad de L’Aquila, en el centro de Italia, donde visitará la tumba de Celestino V, un papa Francisco que pasó a la historia por renunciar al Pontificado a finales del siglo XIII.

Sin embargo, algunas voces con autoridad han salido en defensa del papa Francisco para sostener que esos rumores son “infundados”. Por ejemplo, el sacerdote argentino Guillermo Marcó, quien fue su portavoz cuando era cardenal de Buenos Aires y que suele visitarlo con frecuencia en el Vaticano, ha asegurado en un editorial firmado en el diario argentino Infoabe que las versiones de renuncia que están circulando son infundadas.

“Un día antes del anuncio de la suspensión, me dijo que había dejado lo del viaje a África en manos de su médico, que obviamente dijo que no. Hace ejercicio diariamente y mejora poco a poco. Los viajes apostólicos son buenos, pero en este caso interrumpirían su tratamiento. Durante siglos, los papas gobernaron la Iglesia sin moverse de Roma. Por lo tanto, las versiones de renuncia me parecen especulaciones por vacío de información”, ha asegurado.

El papa Francisco sostiene encuentro en el Palacio Apostólico del Vaticano

El papa Francisco se ha reunido en el Palacio Apostólico del Vaticano con el ministro español de la Presidencia, Félix Bolaños, durante 50 minutos en un encuentro que ha sido calificado por el político como “inspirador”, según ha informado el Ejecutivo en un comunicado.

Entre los obsequios que el político español ha regalado al papa, había plátanos cultivados en la isla de La Palma, como gesto de reconocimiento ante el sumo pontífice del comportamiento ejemplar y solidario del pueblo palmero durante la erupción del volcán.

Además, Bolaños ha regalado al Pontífice otros productos del campo español, como azafrán de Villafranca de los Caballeros (Denominación de origen La Mancha) y dos botellas de aceite de oliva de dos cooperativas de Jaén.

También le ha hecho entrega de una copia iluminada de un extracto de las Cantigas de Santa María, que son canciones dedicadas a la virgen y realizadas en el escritorio del Rey Alfonso X, a quien se le atribuye el impulso de la Escuela de Traductores de Toledo, expresión de la convivencia de las tres religiones monoteístas, según informa el Ejecutivo.

La reproducción ha sido realizada por alumnos de la Escuela Taller de Encuadernación Artística de Patrimonio Nacional, creada para la inserción laboral de personas jóvenes desempleadas.

Con información de Europa Press.