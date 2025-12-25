Susto durante un vuelo en plena Navidad: avión por poco se queda sin combustible y desató angustia entre los pasajeros

Un verdadero susto fue lo que se llevaron los pasajeros y la tripulación que iban en un vuelo de Qantas rumbo a Melbourne, Australia, durante la madrugada de este jueves, 25 de diciembre.

Debido a un inconveniente relacionado con el combustible, el avión se declaró en emergencia y tuvo que aterrizar en Adelaida.

Este es el avión que protagonizó la emergencia. Foto: 7 News

Según lo que se ha conocido, la aeronave, un Airbus A330, despegó desde Singapur con 246 viajeros a bordo y se dirigía a Melbourne.

Todo el viaje transcurría con normalidad, pero la situación cambió cuando se encontraban sobrevolando Australia del Sur. Al parecer, la aeronave sufrió un problema de presurización y obligó a cambiar los planes iniciales.

De Miami a su país de origen: el conmovedor reportaje sobre el regreso de los niños migrantes expulsados por Trump

La situación ocasionó que hubiera un aumento en el consumo de combustible, por lo que no era seguro que pudieran llegar hasta Melbourne.

Por ello, la tripulación tuvo que buscar otras opciones con el objetivo de evitar cualquier tragedia que se pueda presentar. E piloto declaró una emergencia de aterrizaje mientras que estaba en el aire.

Al tiempo, los pasajeros fueron avisados acerca de lo que estaba pasando y se les pidió que mantuvieran la calma, aunque la angustia llegó de manera inesperada para más de uno.

Durante varios minutos, el avión estuvo volando sin un rumbo claro entre la ciudad de Adelaida y la península de York. Por su parte, las autoridades aéreas coordinaban todo lo necesario para llevar a cabo un aterrizaje de emergencia lo más rápido posible.

La subasta de Nueva York que hizo historia: vendió la obra de arte moderno más cara de la historia

Finalmente, se le dio luz verde al piloto para que pudiera descender y aterrizó en el aeropuerto de Adelaida poco después de las cinco de la mañana, acabando con la angustia que había entre quienes viajaban allí.

La aeronave, una vez tocó tierra, fue revisada por los ingenieros para saber qué fue lo que ocasionó la situación y buscar cualquier problema técnico, antes de ser enviada nuevamente a los aires.

Por su parte, los pasajeros fueron llevados hasta Melbourne en vuelos de reemplazo que la aerolínea organizó, por lo que afortunadamente todos pudieron llegar a su destino inicial de manera tranquila y a salvo.