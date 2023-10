Tiroteo mortal en Bangkok reabre debate sobre control de armas en Tailandia, donde existe un culto juvenil de las armas

Programa gubernamental para comprar armas

Un programa público ofrece a los trabajadores gubernamentales comprar armas con descuentos a través de otros canales de administración que no presentan ningún tipo de restricción y ha permitido la importación de cientos de miles de pistolas.(Photo by Nathalie Jamois/SOPA Images/LightRocket via Getty Images) | Foto: SOPA Images/LightRocket via Gett