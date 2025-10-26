Suscribirse

Mundo

Tradicional marcha de las antorchas fue cancelada en Noruega, previo a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

Aunque no es un acto oficial organizado por el Comité del Nobel, la marcha se ha hecho popular.

Redacción Semana
26 de octubre de 2025, 1:57 a. m.
ARCHIVO - La líder opositora María Corina Machado muestra una hoja de conteo de votos durante una protesta contra la reelección de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, un después después de unos polémicos comicios en los que, según afirma, la oposición ganó por una amplia mayoría, en Caracas, Venezuela, el 28 de agosto de 2024. (AP Foto/Ariana Cubillos, archivo)
La líder opositora María Corina Machado fue la ganadora del galardón. | Foto: AP

María Corina Machado ha sido una de las más férreas opositoras del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha dejado un sinnúmero de consecuencias para ese país, dada la migración y exilio de millones de nacionales que han tenido que moverse a otras naciones para encontrar un futuro más próspero.

Hace algunas semanas, la opositora recibió la noticia de que sería la nueva Nobel de Paz, luego de que la academia noruega decidiera otorgarle el galardón tras su lucha incansable por conseguir una transición justa y elecciones democráticas.

Este video de AFPTV muestra a la ganadora del Premio Nobel de la Paz y líder opositora María Corina Machado hablando durante una entrevista con AFP vía Zoom en Caracas el 13 de octubre de 2025.
La ganadora del Premio Nobel de la Paz fue la líder opositora María Corina Machado. | Foto: AFP

Recientemente, el Consejo Noruego de la Paz, que es una organización independiente al comité del Nobel, anunció que ya no realizaría este año la tradicional marcha de las antorchas, una actividad que se hace de manera recurrente antes de la entrega del premio. Pese a ello, la ceremonia de entrega, que será en diciembre, no ha cambiado ni se ha afectado, puesto que la entidad no es oficial.

Tras la cancelación de la popular marcha, se conoció que ahora esta actividad será asumida por la Alianza Noruega Venezolana por la Justicia, que es una organización con sede en Noruega.

La entidad asumirá la actividad y desconoce si asistirá Machado, quien en principio dijo que no dejará Venezuela hasta el mes de diciembre, cuando se determine si se dará una transición democrática o no.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado.
Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado. | Foto: AFP

“Queremos aclarar que Norges Fredsråd (Consejo Noruego de la Paz) no está vinculado al Instituto Nobel, al Comité Nobel de la Paz ni al Centro Nobel de la Paz. Es una red de ONG que ha coordinado la marcha en años anteriores”, indica la entidad

Contexto: Maduro pide retirar la nacionalidad a Leopoldo López tras acusarlo de promover una invasión militar contra Venezuela

Es importante recordar que el pasado 10 de mayo la líder venezolana, María Corina Machado, fue premiada con el reconocimiento, tras destacar su trabajo por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Terje Bendiksby / NTB vía AFP
El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Terje Bendiksby / NTB vía AFP | Foto: NTB via AFP

Su proyección internacional se dio luego de la pasada campaña electoral en el vecino país en julio del 2024, la cual dejó más dudas que certezas sobre la transparencia de las elecciones, dado que no se mostraron las actas reales del proceso.

