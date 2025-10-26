Tradicional marcha de las antorchas fue cancelada en Noruega, previo a la entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

María Corina Machado ha sido una de las más férreas opositoras del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, que ha dejado un sinnúmero de consecuencias para ese país, dada la migración y exilio de millones de nacionales que han tenido que moverse a otras naciones para encontrar un futuro más próspero.

Hace algunas semanas, la opositora recibió la noticia de que sería la nueva Nobel de Paz, luego de que la academia noruega decidiera otorgarle el galardón tras su lucha incansable por conseguir una transición justa y elecciones democráticas.

La ganadora del Premio Nobel de la Paz fue la líder opositora María Corina Machado. | Foto: AFP

Recientemente, el Consejo Noruego de la Paz, que es una organización independiente al comité del Nobel, anunció que ya no realizaría este año la tradicional marcha de las antorchas, una actividad que se hace de manera recurrente antes de la entrega del premio. Pese a ello, la ceremonia de entrega, que será en diciembre, no ha cambiado ni se ha afectado, puesto que la entidad no es oficial.

Tras la cancelación de la popular marcha, se conoció que ahora esta actividad será asumida por la Alianza Noruega Venezolana por la Justicia, que es una organización con sede en Noruega.

La entidad asumirá la actividad y desconoce si asistirá Machado, quien en principio dijo que no dejará Venezuela hasta el mes de diciembre, cuando se determine si se dará una transición democrática o no.

Pocas veces este galardón logrará enviar un mensaje tan poderoso y empujar una transición en un país como lo hará con el reconocimiento a María Corina Machado. | Foto: AFP

“Queremos aclarar que Norges Fredsråd (Consejo Noruego de la Paz) no está vinculado al Instituto Nobel, al Comité Nobel de la Paz ni al Centro Nobel de la Paz. Es una red de ONG que ha coordinado la marcha en años anteriores”, indica la entidad

Es importante recordar que el pasado 10 de mayo la líder venezolana, María Corina Machado, fue premiada con el reconocimiento, tras destacar su trabajo por la defensa de los derechos humanos en Venezuela.

El jardín del Nobel se actualiza con una fotografía de la líder opositora venezolana María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025. Foto: Terje Bendiksby / NTB vía AFP | Foto: NTB via AFP