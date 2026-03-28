Mundo

El papa León XIV envía mensaje a los jóvenes para “acallar el frenesí” de las redes sociales

El sumo pontífice fue recibido con honores por el príncipe Alberto II de Mónaco y por la princesa Charlène.

GoogleSiga las noticias internacionales en Discover para conocer los hechos globales de hoy

Redacción Mundo
28 de marzo de 2026, 12:12 p. m.
El papa León XIV y los príncipes Charlene y Alberto II de Mónaco saludan desde el balcón de la Galería de Hércules, en el palacio de los monarcas en Monaco-Ville, Mónaco.
El papa León XIV y los príncipes Charlene y Alberto II de Mónaco saludan desde el balcón de la Galería de Hércules, en el palacio de los monarcas en Monaco-Ville, Mónaco. Foto: AP

El papa recomendó a los jóvenes que tengan “momentos de silencio y de escucha” para “acallar el frenesí” de los mensajes, los reels y los chats y para “profundizar y saborear la belleza de estar juntos de verdad y de manera concreta”.

Papa León XIV pide que se abran las vías de diálogo ante la “violencia atroz de la guerra” en Oriente Medio

Así lo expresó en una reunión con jóvenes y catecúmenos celebrada durante su visita al Principado de Mónaco este sábado en la plaza de la Iglesia Santa Devota, dedicada a una joven mártir del siglo IV y patrona del país, donde también aseguró que “hay que despejar la puerta del corazón de estas cosas para que el aire sano y oxigenante de la gracia pueda volver a refrescar y revitalizar sus habitaciones”.

En este sentido, León XIV añadió que “la inquietud encuentra paz y se llena el vacío interior” y “no con cosas materiales y pasajeras, ni siquiera con el reconocimiento de miles de ‘me gusta’, o con afiliaciones condicionantes, artificiales, a veces incluso violentas”.

“Vivimos en un mundo que parece ir siempre de prisa, ávido de novedades, amante de una fluidez sin vínculos, marcado por una necesidad casi compulsiva de cambios continuos: en las modas, en la apariencia, en las relaciones, en las ideas e incluso en dimensiones constitutivas de la identidad de la persona. Pero lo que da solidez a la vida es el amor”, afirmó el pontífice dirigiéndose a los jóvenes.

Mundo

País asiático prohíbe las redes sociales a menores de 16 años: “No habrá concesiones”

Mundo

Guerra en Medio Oriente: Donald Trump combina la fuerza y la diplomacia sin que se atisbe final al conflicto que completa un mes

Mundo

Nicolás Maduro volvió al estrado en EE. UU.: demacrado, sin sonrisas y con futuro incierto

Mundo

¿Por qué un cierre del estrecho de Ormuz pondría en jaque el petróleo y gas mundial?

Mundo

El presidente de Cuba dice estar listo para una invasión y otras seis noticias del mundo

Mundo

“Cuba es la siguiente”: la declaración de Donald Trump que enciende las alarmas en Miami

Mundo

Desde el estrecho de Ormuz: Salud Hernández Mora arremete contra Estados Unidos: “Donald Trump se lanzó a una guerra de manera improvisada”

Mundo

Papa León XIV pide que se abran las vías de diálogo ante la “violencia atroz de la guerra” en Oriente Medio

Mundo

“El mundo puede caer en un abismo irreparable”: papa León XIV alerta por escalada tras ataques de EE. UU. e Israel a Irán

Mundo

El papa León XIV renueva su llamado a la paz después de cuatro años de guerra en Ucrania

Durante su intervención, el papa recordó también que recientemente, en la Iglesia de Santa Devota, dedicada a la memoria de la joven santa mártir Devota se sumó la memoria de san Carlo Acutis, el primer santo millennial, otro joven “enamorado de Jesús, fiel a su amistad con Cristo hasta el final, aunque en tiempos y modalidades completamente diferentes”.

El papa León XIV saluda a su llegada a un encuentro con jóvenes y feligreses en el exterior de la iglesia de Santa Devota, en Condamine, Mónaco.
El papa León XIV saluda a su llegada a un encuentro con jóvenes y feligreses en el exterior de la iglesia de Santa Devota, en Condamine, Mónaco. Foto: AP

“Queridos jóvenes, estos dos santos nos animan y nos impulsan a imitarlos. De hecho, también hoy, como se ha recordado, la fe se enfrenta a desafíos y obstáculos, pero nada puede empañar su belleza y su verdad”, expresó el obispo de Roma.

Visita al principado de Mónaco

A su llegada al Principado, el papa fue recibido con honores por el príncipe Alberto II de Mónaco y por la princesa Charlène y realizó una visita de cortesía al Palacio del Príncipe de Mónaco y se asomó al balcón para saludar a los ciudadanos que se han congregado en la plaza de Palacio.

Entre las actividades principales de la agenda de León XIV, el pontífice mantuvo un encuentro con la comunidad católica en la catedral de la Inmaculada Concepción por la mañana y a continuación se reunió con los jóvenes y los catecúmenos, en la zona frente a la iglesia de Santa Devota. Finalmente, celebró la Santa Misa en el Estadio Louis II.

*Con información de Europa Press.