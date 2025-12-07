Suscribirse

Mundo

Una fuga de agua en el Museo del Louvre dañó cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias

El administrador del lugar explicó que las obras dañadas serán restauradas y colocadas de nuevo en los estantes.

Redacción Mundo
7 de diciembre de 2025, 8:25 p. m.
Mueseo Louvre in Paris, France.
El museo del Louvre es uno de los grandes atractivos para visitar en París. | Foto: Getty Images

Una fuga de agua en el Museo del Louvre dañó centenares de documentos de la biblioteca de Antigüedades Egipcias, indicó el domingo el museo parisino, que enfrenta críticas tras un espectacular robo de joyas en octubre.

“Entre 300 y 400 documentos” fueron afectados, dijo Francis Steinbock, administrador general adjunto del museo.

Contexto: Museo del Louvre: historia, exposiciones, horarios y todo lo que necesita saber para preparar su visita

Según Steinbock, se trata de “revistas de egiptología” y “documentación científica” utilizada por investigadores. Esas obras empastadas son del fin del siglo XIX y comienzos del XX.

“Ninguna obra del patrimonio fue dañada”, agregó y precisó que a este nivel “no hay pérdidas irremediables y definitivas en esas colecciones”.

Son “documentos muy útiles y consultados”, pero “de ninguna manera únicas en el mundo”, agregó el administrador general adjunto del museo.

patrulla aparcado en el patio del Museo del Louvre, una semana después del robo, el domingo 26 de octubre de 2025 en París.
El museo del Louvre vivió un robo de película en el mes de octubre de 2025. | Foto: AP

Las obras dañadas “serán secadas”, y las enviaremos luego “para ser restauradas y colocadas de nuevo en los estantes”, puntualizó.

Según el museo, la fuga de agua fue descubierta el 26 de noviembre en la red hidráulica que alimenta los equipos de calefacción y ventilación de la biblioteca.

Fue provocada al abrirse por error una válvula de ese sistema, que causó una fuga de una canalización en el techo de una de las salas.

Contexto: Francia confirma cuáles fueron las joyas que se robaron del Museo del Louvre: “Valor inestimable”

Debido a que es “totalmente obsoleta”, esa red hidráulica está cortada desde hace varios meses y debe ser reemplazada a partir de septiembre de 2026, dijo Steinbock, en el marco de importantes trabajos que se llevarán a cabo durante varios meses.

Una investigación interna determinará las causas precisas que causaron la fuga. El Louvre sufrió el 19 de octubre un espectacular robo de joyas estimadas en unos 100 millones de dólares.

Los cuatro miembros del comando que cometieron el robo fueron detenidos, pero las joyas y los autores intelectuales no aparecen aún.

Uniformados de la Policía realizan las primeras investigaciones en el museo.
Uniformados de la Policía durante las investigaciones por el robo en el museo de Louvre. | Foto: Getty Images

El Louvre es el museo más visitado del mundo. En 2024 acogió a 8,7 millones de visitantes, de los cuales 69 % extranjeros.

*Con información de AFP

Una fuga de agua en el Museo del Louvre dañó cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias

