Velocidad sin precedentes: inauguran tren en Latinoamérica que alcanzará los 1000 km/h y podría arribar a importante capital en 60 minutos

Este hecho marca un avance importante en el desarrollo de tecnología de transporte de ultra alta velocidad.

Redacción Mundo
2 de enero de 2026, 5:51 p. m.
El innovador sistema de transporte asiático
El innovador sistema de transporte asiático Foto: TNS

Gracias a su sistema de levitación magnética, el T-Flight podría alcanzar velocidades de hasta 1.000 km/h, lo que permitiría acortar de manera significativa los tiempos de viaje en trayectos de larga distancia. Los ingenieros que desarrollan este tren afirman que la tecnología detrás del proyecto podría transformar la manera en que las personas se desplazan entre ciudades lejanas.

Tren bala para conectar a Bogotá y Medellín beneficiaría a 14 millones de personas: esto se sabe del proyecto

Actualmente, un país asiático se prepara para lanzar este innovador transporte, que promete marcar un nuevo hito para los viajes de larga distancia y revolucionar la movilidad como la conocemos.

T-Flight, el innovador sistema de transporte asiático

En la provincia de Shanxi, China, se completaron las pruebas del nuevo tren de alta velocidad, desarrollado por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China, mediante un sistema de levitación magnética en tubo de bajo vacío UHS.

Durante el piloto, se utilizó un vehículo de levitación magnética superconductor, que recorrió un tubo de 2 kilómetros en condiciones de bajo vacío, demostrando una navegación estable y paradas seguras.

China culpa a 54 funcionarios por choque de tren bala

Los ingenieros también confirmaron que el entorno de vacío a gran escala funcionó correctamente, un aspecto crucial para las etapas futuras del proyecto. Con esto, se completó con éxito la prueba de demostración a escala real, lo que marca un avance importante en el desarrollo de esta tecnología de transporte de ultraalta velocidad.

Sistema de levitación magnética

La levitación magnética en un tren tiene el potencial de transformar el transporte público de manera significativa. Al no existir contacto físico entre las ruedas y la vía, se elimina la fricción que limita la velocidad de los trenes convencionales, lo que permite alcanzar velocidades extremadamente altas, de hasta 500 o incluso 1.000 km/h en algunos prototipos.

El tren conectaría a Buenos Aires con São Paulo.
El tren conectaría a Buenos Aires con São Paulo. Foto: Getty Images/iStockphoto

Además, al “flotar” sobre la vía mediante campos magnéticos, los trayectos son mucho más suaves y silenciosos, ofreciendo mayor comodidad a los pasajeros. Este sistema también reduce el desgaste de las vías y del tren, disminuyendo la necesidad de mantenimiento frecuente y aumentando la durabilidad de la infraestructura.

Video | Impresionante rescate de un piloto segundos antes de ser arrollado por un tren

Implementación en Latinoamérica

Actualmente, el trayecto entre Pekín y Shanghái tarda entre 4,5 y 6,5 horas en los trenes convencionales de alta velocidad, pero con esta nueva tecnología los tiempos podrían reducirse a apenas una hora y media, evitando además las demoras típicas de los viajes en avión.

El 80 por ciento de los ciudadanos de América Latina y el Caribe solo reciben servicios a través de los Gobiernos municipales.
Si se trasladara esta idea a Latinoamérica, los beneficios serían igualmente significativos Foto: adobe stock

Si se trasladara esta idea a Latinoamérica, los beneficios serían igualmente significativos: los tiempos de viaje se reducirían drásticamente. Por ejemplo, en un escenario hipotético en el que se implementara un tren de estas características entre Buenos Aires y Brasil, los desplazamientos hacia la frontera podrían realizarse en solo una hora, transformando por completo la movilidad regional.

