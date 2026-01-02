Velocidad sin precedentes: inauguran tren en Latinoamérica que alcanzará los 1000 km/h y podría arribar a importante capital en 60 minutos

Gracias a su sistema de levitación magnética, el T-Flight podría alcanzar velocidades de hasta 1.000 km/h, lo que permitiría acortar de manera significativa los tiempos de viaje en trayectos de larga distancia. Los ingenieros que desarrollan este tren afirman que la tecnología detrás del proyecto podría transformar la manera en que las personas se desplazan entre ciudades lejanas.

Actualmente, un país asiático se prepara para lanzar este innovador transporte, que promete marcar un nuevo hito para los viajes de larga distancia y revolucionar la movilidad como la conocemos.

Innovador sistema de transporte asiatico

T-Flight, el innovador sistema de transporte asiático

En la provincia de Shanxi, China, se completaron las pruebas del nuevo tren de alta velocidad, desarrollado por la Corporación de Industria y Ciencia Aeroespacial de China, mediante un sistema de levitación magnética en tubo de bajo vacío UHS.

Durante el piloto, se utilizó un vehículo de levitación magnética superconductor, que recorrió un tubo de 2 kilómetros en condiciones de bajo vacío, demostrando una navegación estable y paradas seguras.

Los ingenieros también confirmaron que el entorno de vacío a gran escala funcionó correctamente, un aspecto crucial para las etapas futuras del proyecto. Con esto, se completó con éxito la prueba de demostración a escala real, lo que marca un avance importante en el desarrollo de esta tecnología de transporte de ultraalta velocidad.

Sistema de levitación magnética

La levitación magnética en un tren tiene el potencial de transformar el transporte público de manera significativa. Al no existir contacto físico entre las ruedas y la vía, se elimina la fricción que limita la velocidad de los trenes convencionales, lo que permite alcanzar velocidades extremadamente altas, de hasta 500 o incluso 1.000 km/h en algunos prototipos.



Además, al “flotar” sobre la vía mediante campos magnéticos, los trayectos son mucho más suaves y silenciosos, ofreciendo mayor comodidad a los pasajeros. Este sistema también reduce el desgaste de las vías y del tren, disminuyendo la necesidad de mantenimiento frecuente y aumentando la durabilidad de la infraestructura.

Implementación en Latinoamérica

Actualmente, el trayecto entre Pekín y Shanghái tarda entre 4,5 y 6,5 horas en los trenes convencionales de alta velocidad, pero con esta nueva tecnología los tiempos podrían reducirse a apenas una hora y media, evitando además las demoras típicas de los viajes en avión.

Si se trasladara esta idea a Latinoamérica, los beneficios serían igualmente significativos Foto: adobe stock

Si se trasladara esta idea a Latinoamérica, los beneficios serían igualmente significativos: los tiempos de viaje se reducirían drásticamente. Por ejemplo, en un escenario hipotético en el que se implementara un tren de estas características entre Buenos Aires y Brasil, los desplazamientos hacia la frontera podrían realizarse en solo una hora, transformando por completo la movilidad regional.