Venezuela liberó a 13 presos políticos, según información de opositores: estos son los nombres

El régimen de Nicolás Maduro se ha extendido por más de una década en el país vecino, con graves efectos para la economía venezolana, además de la seguridad y otros puntos que han deteriorado la forma de vida en ese país. La corrupción, además de las afrentas a la democracia, se han hecho cada vez más sonoras en el mundo.

Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ha sido uno de los países que ha ejercido más presiones contra el régimen, buscando la salida de Maduro del poder y el llamamiento a elecciones democráticas.

El régimen de Nicolás Maduro soltó cerca de 13 presos políticos. | Foto: GETTY IMAGES

Tras las presiones y la llegada de una flota marítima de EE. UU. a las costas venezolanas, Maduro aseguró, en las últimas horas, su intención de liberar presos políticos. Hace poco, se conoció la liberación de un grupo de 13 presos políticos en Venezuela.

Henrique Capriles y Tomás Guanipa, dos líderes opositores, confirmaron la información. A través de su cuenta de X, Capriles aseguró que fueron liberados los siguientes opositores:

Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia.

Además, aseguró que a otro grupo le fue otorgada la casa por cárcel. Los nombres son:

Nabil Maalouf, Valentin Gutierrez Pineda, Rafael Ramirez, Pedro Guanipa, David Barroso.

“Vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político”, dijo Capriles a través de su cuenta de X.

Es importante tener en cuenta que, hace algunos meses, se habría alertado sobre el deterioro de la salud del exdiputado Américo De Grazia, quien fue diagnosticado con una infección pulmonar causada por un hongo.

La familia del político había denunciado en varias ocasiones el deterioro de su salud.