Venezuela liberó a 13 presos políticos, según información de opositores: estos son los nombres

La información fue confirmada por Henrique Capriles, líder opositor.

Redacción Semana
24 de agosto de 2025, 1:51 p. m.
Con la histórica recompensa, Maduro y su séquito se ven con la soga al cuello por cuenta de EE. UU.
Maduro y su séquito se ven con la soga al cuello por cuenta de EE. UU. | Foto: AFP

El régimen de Nicolás Maduro se ha extendido por más de una década en el país vecino, con graves efectos para la economía venezolana, además de la seguridad y otros puntos que han deteriorado la forma de vida en ese país. La corrupción, además de las afrentas a la democracia, se han hecho cada vez más sonoras en el mundo.

Estados Unidos, en cabeza de Donald Trump, ha sido uno de los países que ha ejercido más presiones contra el régimen, buscando la salida de Maduro del poder y el llamamiento a elecciones democráticas.

Nicolás MaduroDictador de Venezuela
El régimen de Nicolás Maduro soltó cerca de 13 presos políticos. | Foto: GETTY IMAGES

Tras las presiones y la llegada de una flota marítima de EE. UU. a las costas venezolanas, Maduro aseguró, en las últimas horas, su intención de liberar presos políticos. Hace poco, se conoció la liberación de un grupo de 13 presos políticos en Venezuela.

Henrique Capriles y Tomás Guanipa, dos líderes opositores, confirmaron la información. A través de su cuenta de X, Capriles aseguró que fueron liberados los siguientes opositores:

  • Víctor Jurado, Simón Vargas, Arelis Ojeda Escalante, Mayra Castro, Diana Berrío, Margarita Assenzo, Gorka Carnevalli, Américo de Grazia.

Además, aseguró que a otro grupo le fue otorgada la casa por cárcel. Los nombres son:

  • Nabil Maalouf, Valentin Gutierrez Pineda, Rafael Ramirez, Pedro Guanipa, David Barroso.

“Vamos a seguir luchando por un país donde nadie esté tras las rejas por su forma de pensar. Siempre hemos dicho y lo mantenemos: hablaremos con quien tengamos que hablar para que en nuestra Venezuela no haya un solo preso político”, dijo Capriles a través de su cuenta de X.

Contexto: Alerta por colombianos detenidos en el mundo: hay casos críticos en El Salvador y Venezuela

Es importante tener en cuenta que, hace algunos meses, se habría alertado sobre el deterioro de la salud del exdiputado Américo De Grazia, quien fue diagnosticado con una infección pulmonar causada por un hongo.

La familia del político había denunciado en varias ocasiones el deterioro de su salud.

Henrique Capriles confirmó la noticia. | Foto: LatinContent via Getty Images
Contexto: País cercano a Venezuela colaboraría con Estados Unidos para luchar contra Cartel de los Soles, vinculado a Maduro

