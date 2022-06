Video | Por presuntos celos, mujer apuñaló a su pareja en Argentina

En un video de una cámara de seguridad de un establecimiento comercial quedó registrado el brutal ataque del que fue víctima un joven a manos de su novia, al parecer en medio de un ataque de celos de la mujer, luego de que ambos salieran de un bar.

De acuerdo con el hombre que fue apuñalado en el estómago, todo ocurrió porque al llegar al bar él se encontró con una prima lejana que les ofreció un descuento en los licores; algo que, según él, alteró a su pareja y después de que discutieran empezó a atacarlo en un establecimiento de comidas rápidas.

Tras el ataque, el hombre fue llevado de urgencia a un hospital de Laferrere, provincia de Argentina, donde ocurrió el hecho. En el lugar debieron operarlo de urgencia y recibió 18 puntos.

“Salimos a bailar a un boliche. Ya ahí me crucé con una conocida y me dio un descuento. Se puso celosa por esa situación y estaba nerviosa cuándo ella (la prima) pasaba, la quería empujar, le da codazos (…). Cuando estábamos afuera ella me dice ‘yo me puede ir también con cualquiera’, le dije bueno y me fui para el auto. Ella estaba nerviosa (…). Es muy celosa”, contó el hombre al medio argentino Todo Noticias.

Tras lo ocurrido, afirman que el hombre interpuso una denuncia penal en contra de la mujer.

Pena de 45 años de cárcel para hombre por feminicidio

El 7 de enero de 2021, Carlos Alberto Medina, terminó con la vida de su compañera sentimental en una vivienda del barrio Paseo Bolívar, de Cartagena. El hombre agredió nueve veces con un arma cortopunzante a la mujer, mientras esta dormía.

Según investigaciones de la Fiscalía, la víctima era objeto de múltiples tipos de maltratos de su agresor, entre los que se han logrado evidenciar verbales, físicos y psicológicos; por esta razón, la mujer decidió terminar con la relación, por lo que Medina entró a la casa donde residía a escondidas y reaccionó agrediendo contra su vida.

Un juez de Conocimiento de Cartagena condenó a 45 años de cárcel a Carlos Alberto Medina, responsable del feminicidio. El acusado deberá cumplir su condena en la cárcel San Sebastián de Ternera de Cartagena.

Por otra parte, la seccional Meta, de la Fiscalía General de la Nación, logró recientemente una condena de 50 años de cárcel para un hombre que asesinó a su sobrina de 13 años mientras se encontraba en el beneficio de casa por cárcel.

De acuerdo con el organismo de control, el implicado, un hombre de 32 años, recibió este beneficio luego de haber pagado gran parte de su condena en prisión y fue enviado a la casa de sus familiares, ubicada en el barrio La Vainilla, de Villavicencio.

Sin embargo, desde que llegó a la residencia, se mostró agresivo e inició actos violentos y maltrato verbal contra su padre, la esposa de su papá, su hermano y sus sobrinas menores de edad.

Esto llevó a que, en enero de 2022, el hombre atacara con un arma cortopunzante a una de las niñas, causándole múltiples heridas mortales. Si bien la menor se encargó de llamar a emergencias y fue trasladada a un centro asistencial, murió por la gravedad de las heridas.

El implicado fue detenido por las autoridades mientras trataba de cambiarse la ropa y esconder el arma homicida, fue llevado nuevamente a la cárcel.