Elecciones en Estados Unidos: El 40% de latinos independientes sigue indeciso, según encuesta

Alrededor del 40% de los latinos que no se identifican claramente con ningún partido dudan de si votar por los demócratas o los republicanos en las elecciones de medio mandato del 8 de noviembre en Estados Unidos, señala una encuesta difundida este miércoles.

Según los datos de las últimas cuatro semanas obtenidos por Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos y Designados (Naleo), el 40% de los votantes latinos independientes todavía está indeciso sobre qué candidato elegir para la Cámara de Representantes y el 37% para el Senado.

Es el doble del porcentaje registrado por estas fechas en 2018, precisa.

Los datos “revelan las tremendas oportunidades que ambos partidos aún tienen para involucrar al electorado latino antes de las elecciones intermedias altamente competitivas de este año”, afirmó Arturo Vargas, director ejecutivo del Fondo Naleo, citado en un comunicado.

Muchos jóvenes no están convencidos de que vayan a acudir a las urnas: solo el 58% de los menores de 40 años están “casi seguros” de que votarán en comparación con el 74% de los mayores de esa edad.

A casi un mes de las elecciones y días antes del comienzo de la votación anticipada, se ve a “un electorado joven en crecimiento que todavía está considerando votar”, destaca Arturo.

Por cuarta semana consecutiva, la mitad de los votantes latinos afirmó de nuevo que la inflación es el tema que más le preocupa, seguido por el derecho al aborto (28%), un índice que se dispara al 33% cuando se pregunta a las mujeres.

El aborto se ha convertido en un tema electoral desde que la Corte Suprema de Estados Unidos lo dinamitó en junio pasado.

En la cuarta semana de encuestas, el 54% de los votantes latinos prevé votar por los candidatos demócratas en las elecciones intermedias y el 30% por los republicanos.

Pero más de la mitad de los latinos aún no han sido contactados por ningún partido, campaña u otra organización para estas elecciones en las que se renueva un tercio del Senado y toda la Cámara de Representantes.

En cuanto a los líderes, el 59% tiene una buena opinión del presidente demócrata Joe Biden, frente al 35% de aprobación para el exmandatario republicano Donald Trump.

Naleo también ha detectado señales de desinformación.

Los sondeos revelan que la inmensa mayoría de los encuestados ha escuchado, leído o visto noticias en línea, o que les enviaron amigos y familiares, en las que se afirma que la vacuna contra el covid-19 es un intento del gobierno de inyectar chips 5G en las personas para controlar a la población.

El 41% piensa que es falso y el 25% estima que algo de cierto hay en ello.

Elecciones en Estados Unidos: ¿cómo se puede registrar para votar?

Estados Unidos se encuentra muy cerca de celebrar las elecciones intermedias, las cuales están programadas para el próximo 8 de noviembre de 2022. El objetivo democrático es que 36 estados elijan gobernador, se renueve la Cámara de Representantes y un sector de Senado.

Como en todas las democracias, existen plazos estrictos para que los ciudadanos que deseen ejercer su derecho al voto realicen su registro previo, cumpliendo los requisitos estipulados por la ley. Cabe señalar que cada estado tiene sus propios requisitos y plazos para que el votante reporte su deseo de participar en el evento democrático.

Existen estados en los que se puede hacer un registro en línea, otros solo tienen habilitada la atención presencial. Una variable importante tiene que ver con las fechas límites, por ejemplo, en los estados de California y Nuevo México el registro tiene como plazo máximo el mismo día de las elecciones.

Según el portal Usa Gov, dentro de los requisitos básicos para poder ejercer el derecho al voto en estas elecciones intermedias en Estados Unidos se encuentra ser un ciudadano estadounidense, residir en el estado en el cual se pretende votar, ser mayor de 18 años. (En la mayoría de los estados puede inscribirse para votar antes de cumplir los 18, si tendrá 18 cumplidos el día de las elecciones).

Otro de los requisitos radica en no estar cumpliendo una pena de cárcel, además de no haber sido declarado como no apto para votar por ser mentalmente incompetente.

Si el aspirante a votar vive en el estado de Florida, la fecha límite para inscribirse es el 11 de octubre. En este estado existe la ventaja de que el registro se puede realizar en línea o de manera presencial. Es posible realizar el registro mediante la página registertovoteflorida.gov/reverificar, y verificar el estado del votante mediante el portal registration.elections.myflorida.com/.

Para los nuevos votantes en el estado de Florida las autoridades exigen el número de licencia de conducir o el documento de identidad, también se puede presentar el número de Seguridad Social.

En el estado de Nueva York, la fecha límite de registro es el 14 de octubre; también existe la posibilidad de hacer el trámite de manera digital o presencial en la junta electoral del condado, o en un centro de registro estatal. Las autoridades requerirán la licencia de conducir, código postal y los últimos cuatro números de Seguridad Social.

Existen estados en los que se puede hacer un registro en línea, otros solo tienen habilitada la atención presencial. - Foto: Getty Images/iStockphoto

En Texas la fecha límite para llevar a cabo el registro es el próximo 11 de octubre y este solo se puede hacer de manera presencial, ya que el registro virtual no se encuentra disponible. Mediante la página vrrequest.sos.state.tx.us/index.asp se podrá realizar la solicitud de formato físico. Luego el documento debe ser firmado y enviado al la oficina electoral correspondiente.

Para el estado de Arizona el registro presencial y en línea tiene como fecha límite el 11 de octubre, dentro de los requisitos solicitados por el estado se encuentran la licencia de conducción, tarjeta de identificación estatal o el número de Seguridad Social.

En todos los casos las autoridades de registro pueden solicitar documentos como el número de Seguridad Social, licencia de conducir o el documento de identificación. La solicitud de documentos puede variar dependiendo del estado donde resida la persona.

Con información de Europa Press