El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) pronostica que la temperatura en el centro de Los Ángeles estará por los 36° C para este viernes 22 de agosto, lo que representa una fuerte ola de calor extremo.

Desde este miércoles y hasta el fin de semana, se recomienda hacer actividades al aire libre en horas de la mañana, y mantener una correcta hidratación para evitar complicaciones en la salud.

En los valles del norte, el termómetro puede llegar a los 42° C, con una sensación mayor en donde predomina el ambiente desértico.

Es fundamental mantenerse hidratado durante las olas de calor, y hacer lo mismo con los animales. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Por ejemplo, en el denominado Valle de la Muerte, la temperatura puede oscilar en los 49°C, valor que está cerca de la temperatura récord de 56°C presentada hace más de un siglo.

En otros estados del sureste como Arizona, la sensación térmica puede estar en los 43°C, con rangos similares en Las Vegas, Nevada.

El riesgo de incendio y tormentas eléctricas

No solo hay alerta de incendios forestales en una zona propicia para el fuego, sino que este puede ir acompañado de rayos producidos por tormentas en suelos secos.

La advertencia en cuanto a los incendios se encuentra en bandera roja, lo que implica un peligro alto.

Hasta el sábado, Los Ángeles, Ventura, Santa Bárbara y San Luis Obispo estarán en riesgo de se presente este fenómeno.

El estado confirma que dispone de 10 camiones de bomberos para Los ángeles, en caso tal de que el personal local requiera de apoyo.

En cuanto a las tormentas, Sam Zuber, meteorólogo de la oficina meteorológica de San Diego, sostiene que “Tenemos humedad monzónica, un ambiente inestable debido al calor, y eso crea las condiciones perfectas para tormentas eléctricas”

Además, se abrieron centros de enfriamiento en la ciudad angelina, junto con movilización de recursos ordenados por Gavin Newsom, gobernador de California.