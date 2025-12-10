Michael Virgil había embarcado un crucero de tres noches junto con su familia en diciembre del año pasado; sin embargo, este viaje tuvo un desgarrador final.

Connie Aguilar, su entonces prometida, decidió interponer una demanda hacia la empresa Royal Caribbean por homicidio culposo, la semana pasada.

Según información presentada por The New York Times, el documento afirmaba que se le habían servido 33 bebidas y posterior a ello Virgil se había exaltado y después fue contenido con uso excesivo de fuerza, que al parecer provocó su muerte.

Royal Caribbean a través de un comunicado afirmo que se encontraban “tristes por el fallecimiento de uno de nuestros huéspedes”.

De acuerdo con la información presentada por The New York Times, Virgil abordó el crucero llamado Navigator of the Seas, el 13 de diciembre del año pasado; este crucero partía de Los Ángeles y llegaría hasta Ensenada, en el país de México.

En el crucero Navigator of the Seas Virgil perdió la vida. | Foto: Getty Images

Según registros de la embarcación se le sirvieron a Virgil 33 bebidas, posterior a ello se fue en busca de su habitación, sin embargo, no pudo encontrarla, situación que lo hizo ponerse agresivo.

De acuerdo con el informe del departamento forense, Virgil gritaba ofensas hacia otros pasajeros y tripulantes. Se informa que también arremetió contra la tripulación que buscaba refrenar su conducta.

Al parecer cinco hombres de la tripulación se encontraban en el momento en el que se pretendía contenerlo, algunos de ellos se colocaron de pie sobre su espalda.

La causa de la muerte, conforme al departamento forense de Los Angeles, fue asfixia mecánica, corazón dilatado e intoxicación por etanol.

Aparentemente, los miembros de la tripulación habían suministrado haloperidol, medicamento comúnmente utilizado para tratamientos de esquizofrenia, y también habrían utilizado gas pimienta.

A las 8:32 de la noche, Virgil fue declarado fallecido en la enfermería de la embarcación.