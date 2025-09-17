Crisis de seguridad: reconocida línea de cruceros norteamericanos cancela sus paradas en este destino

La empresa de cruceros Royal Caribbean ha suspendido todos los itinerarios que incluían el paso por el puerto privado en Labadee, Haití, hasta el próximo mes de abril, debido a los riesgos de seguridad que representa el lugar.

Es una medida que afecta a miles de pasajeros, sin embargo, el aumento de violencia, los secuestros y la inseguridad general del país, ha hecho que la compañía desista de visitar este país durante su temporada 2025-2026.

¿Cuál es la advertencia del Departamento de Estado?

El Departamento de Estado de Estados Unidos mantiene activa una alerta máxima para viajes a Haití desde el 15 de julio de 2025.

El aviso, recogido por Adept TravelyAP News, indica un aumento de la criminalidad, los secuestros y la presencia de organizaciones catalogadas como terroristas por las autoridades estadounidenses.

La situación de Haití a nivel de seguridad no es la mejor en este momento, por lo que representa un escenario bastante complejo para la región.

Se sabe que durante los últimos meses, varios grupos armados han incrementado su presencia, lo que ha generado el cierre de aeropuertos e infraestructuras claves para el turismo.

Según Travel and Tour Worldy Royal Caribbean Blog, estos factores obligaron a la empresa de cruceros a modificar su operativa en el país caribeño.

La interrupción de operaciones en Labadee está prevista al menos hasta abril de 2026. | Foto: Getty Images

Lo que dice la compañía de cruceros

Royal Caribbean confirmó la suspensión de sus paradas en Labadee, en la costa norte de Haití, debido al agravamiento de la crisis de seguridad en el país.

La compañía indicó, citada por Royal Caribbean Blog, que “por precaución, se han cancelado las próximas escalas en Labadee al menos hasta abril de 2026”.

Entre las razones señaladas figuran la escalada de violencia armada, el incremento de secuestros y los disturbios civiles que ponen en riesgo tanto a los visitantes como al personal local.

De acuerdo con AP News, la expansión de la actividad delictiva más allá de la capital ha incrementado los riesgos durante el tránsito hacia y desde los puertos y áreas turísticas.

Por lo anterior, se ha decidido la suspensión preventiva de rutas cuya seguridad no puede ser garantizada por las autoridades locales ni por la propia empresa.

El Departamento de Estado de EE.UU. describe a Haití como un destino con riesgo extremo para turistas y viajeros de negocios.