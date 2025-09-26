Entre el 15 y el 20 de septiembre, la comunidad de Houston, Texas, recibió una impactante noticia.

Cuatro cadáveres fueron hallados inexplicablemente en sus canales, y el responsable aún está siendo buscado por las autoridades.

¿Qué se sabe sobre el caso?

Por el momento no hay nada claro con respecto a la razón por la cual fueron dejados los cuerpos sin vida en medio de los canales.

Ante la incertidumbre, han surgido varias teorías y una de las que más ha tenido resonancia es la de un presunto asesino en serie.

Todo hace parte de la imaginación de la gente, pues las autoridades han dicho que no existen pruebas que vinculen los casos, ni que apunten a un factor criminal, de acuerdo a lo que se explica en Fox 26 Houston.

La policía está investigando los asesinatos encontrados en Houston. | Foto: Getty Images

Lo que ha dicho la policía local es que los cuerpos fueron encontrados en varios puntos de la ciudad. De hecho, el agente Alan Rosen, del Precinto Uno del Condado de Harris, afirmó que la situación era inusual.

De igual manera, se recalcó que cada caso deberá ser investigado por aparte, con el fin de establecer si se trata de un acto ilícito, un accidente o un suicidio.

No obstante las palabras de las autoridades, la comunidad ha lanzado alarmas por redes sociales y se especula que haya un asesino en serie rondando por la ciudad.

Esto se une a las especulaciones de algunos candidatos políticos que han rumorado que hay alguien detrás de este hecho. Sin embargo, el alcalde John Whitmire y la jefa de Departamento de Policía, Noe Díaz, han desmentido las especulaciones.

¿Quiénes son las víctimas de Houston?

Una de las víctimas identificadas es Jade McKissic, estudiante de 20 años de la Universidad de Houston, cuyo cuerpo fue hallado en Brays Bayou, cuatro días después de haber sido vista por última vez.

Aunque aún no se ha determinado la causa de su muerte, los investigadores han descartado el homicidio, pues no presentó signos de trauma.

Green Bayou es otra de las víctimas y un tercer cuerpo fue hallado en White Oak Bayou, y el 18 de septiembre se reportó otro cadáver en Buffalo Bayou, cerca al centro de la ciudad

La mayoría de las autopsias aún no han finalizado, por lo que no se descarta ninguna de las versiones que se han generado alrededor del tema.

Las autoridades llaman a la calma y a no seguir difundiendo rumores hasta que se tengan los resultados finales de todos los casos.