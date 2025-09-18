Mundo
Así fue la ostentosa visita de Trump al castillo de Windsor: imágenes de la cena y los honores que adornaron la jornada
Donald Trump realizó una visita de Estado al Reino Unido.
El presidente norteamericano, Donald Trump, realizó una visita oficial como jefe de Estado de su país al Reino Unido, donde ha tenido reuniones de alto nivel con el rey Carlos III y el primer ministro Keir Starmer.
La estancia de Trump en Gran Bretaña inició con toda la pompa, marcada por el lujo y los protocolos de la familia real, cuyo linaje data del año 927 d.c.
En camino hacia el castillo de Windsor, en Inglaterra, Trump fue recogido en una carroza de Estado escocesa de estilo clásico, la cual, por lo general, está destinada exclusivamente para uso de la Familia Real Británica y algunos invitados.
La llegada al castillo estuvo marcada por un desfile y una calle de honor liderada por los soldados conocidos como Guardias del Rey (King’s Guard, en inglés) y su uniforme distintivo, cuya producción puede durar hasta seis meses debido a su costura especial.
El momento del banquete de Estado marcó los lujos más visibles de la visita.
La mesa se empezó a montar hace una semana. Mide 42 metros para dar cabida a 160 comensales, que contaban con cinco copas cada uno, según la periodista de política y moda, Patrycia Centeno.
Además, el gran comedor del St. George’s Hall contó con 139 velas y 1.452 cubiertos pulidos a mano.
La decoración y utensilios para la cena fueron supervisados directamente por el rey y su esposa, la reina consorte, Camila.
En este tipo de eventos, la logística requiere de la acción de decenas de personas, de los más de 500 trabajadores de Windsor.
El lobby también estuvo marcado por cortesías como bebidas de categoría: hubo whisky Bowmore Queen’s Cask de 1980, coñac de 1912 y vino.
El coctel de bienvenida se identificó como Transatlantic Whisky Sour, por las estrechas y fuertes relaciones entre ambos países.
Durante el brindis, Trump declamó unas palabras en medio del ambiente opulento de Windsor.
"Es un privilegio único ser el primer presidente estadounidense recibido aquí", dice Trump durante el Banquete de Estado.
La planeación incluyó chefs, equipos de servicio, meseros, personal de protocolo y de seguridad.
Por otro aparte, el menú fue diseñado exclusivamente para la gala. Telecinco reporta que la entrada se trató de un panna cotta de berros de Hampshire con galleta de parmesano y ensalada de huevo de codorniz.
El plato fuerte constó de pollo orgánico de Norfolk en ballotine, envuelto en calabacín, acompañado de calabaza especiada, judías, acelgas y patata fondant.
El sofisticado menú lo complementó un helado de vainilla con sorbete de frambuesa de Kent y ciruelas Victoria escalfadas.
Trump estuvo ubicado entre el rey Carlos III y la princesa de Gales, Kate, quien optó vestir atuendos y accesorios en honor a Diana, la icónica princesa que falleció en 1997.