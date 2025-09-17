Frases destacadas del discurso de Donald Trump en su visita al Reino Unido: causó conmoción

Este miércoles 17 de septiembre, el presidente Donald Trump realizó un discurso en medio de una cena en la que se reunía la familia real de británica, encabezada por el rey Carlos III.

En medio de su discurso, el mandatario estadounidense se refirió a su cercana relación con la máxima figura de la Corona inglesa.

“Nos unen la historia y el destino, el amor y el idioma, y lazos trascendentes de cultura, tradición, ascendencia y destino… El vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno, es irremplazable e inquebrantable”, expresó el presidente estadounidense.

.@POTUS: "On behalf of all Americans, I offer a toast to one of the great friendships, two great countries, and to His Majesty, King Charlies III — a very, very special man and also a very, very special Queen." 🥂🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/kzLKVhUFgA — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 17, 2025

El banquete de Estado en el Castillo de Windsor era una de las primeras actividades dentro de la agenda de la visita de Donald Trump al Reino Unido, la cual inició con un recibimiento por parte del príncipe William y la princesa Catherine.

En su alocución, presidente Trump continuó elogiando al rey Carlos III y agradeciendo que se diera esa visita. “Este es verdaderamente uno de los más altos honores de mi vida… Durante muchas décadas, su majestad, el rey, ha personificado la fortaleza, la nobleza y el espíritu de la monarquía británica y del pueblo británico”.

La relación entre el monarca británico y el actual mandatario estadounidense data de hace bastantes años. A finales del siglo XX e inicios del XXI se vio a ambas figuras compartiendo diferentes espacios en alfombras rojas, premiaciones e incluso eventos deportivos.

.@POTUS delivers remarks at the State Banquet at Windsor Castle: "This is truly one of the highest honors of my life... for many decades, His Majesty The King has epitomized the fortitude, nobility, and the spirit of the British Monarchy, and the British people." pic.twitter.com/NhePpGOpJH — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) September 17, 2025

Por lo tanto, el motivo por el que hoy el presidente Trump elogió al hijo de Isabel va más allá de la política internacional de Estados Unidos y trasciende hacia una amistad que lleva décadas.

Los mensajes de cariño y estima protagonizaron la gala, puesto que el rey Carlos III inició la ceremonia diciendo lo siguiente: “Permítanme proponer un brindis por el presidente Trump y la primera dama, y por la salud, la prosperidad y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos de América”.