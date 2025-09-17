Suscribirse

Mundo

Frases destacadas del discurso de Donald Trump en su visita al Reino Unido: causó conmoción

Trump y el rey Carlos III protagonizaron un emotivo encuentro en Windsor, destacando lazos históricos y de amistad entre ambos países.

Daniel Armando Méndez Suárez

Pasante de Mundo - Semana.

17 de septiembre de 2025, 10:18 p. m.
WINDSOR, ENGLAND - SEPTEMBER 17: President Donald Trump (2nd R), King Charles III (R), Queen Camilla (2nd L) and Melania Trump (L) walk to review the Guard of Honour at Windsor Castle on day two of the US President Donald Trump's second state visit to the UK on September 17, 2025 in Windsor, England. (Photo by Kirsty Wigglesworth - WPA Pool/Getty Images)
Donald Trump dio un discurso en el castillo de Windsor. | Foto: Getty Images

Este miércoles 17 de septiembre, el presidente Donald Trump realizó un discurso en medio de una cena en la que se reunía la familia real de británica, encabezada por el rey Carlos III.

En medio de su discurso, el mandatario estadounidense se refirió a su cercana relación con la máxima figura de la Corona inglesa.

Contexto: Fotos: proyectan imágenes de Donald Trump y Jeffrey Epstein en el Castillo de Windsor

“Nos unen la historia y el destino, el amor y el idioma, y lazos trascendentes de cultura, tradición, ascendencia y destino… El vínculo de parentesco e identidad entre Estados Unidos y el Reino Unido es invaluable y eterno, es irremplazable e inquebrantable”, expresó el presidente estadounidense.

El banquete de Estado en el Castillo de Windsor era una de las primeras actividades dentro de la agenda de la visita de Donald Trump al Reino Unido, la cual inició con un recibimiento por parte del príncipe William y la princesa Catherine.

En su alocución, presidente Trump continuó elogiando al rey Carlos III y agradeciendo que se diera esa visita. “Este es verdaderamente uno de los más altos honores de mi vida… Durante muchas décadas, su majestad, el rey, ha personificado la fortaleza, la nobleza y el espíritu de la monarquía británica y del pueblo británico”.

La relación entre el monarca británico y el actual mandatario estadounidense data de hace bastantes años. A finales del siglo XX e inicios del XXI se vio a ambas figuras compartiendo diferentes espacios en alfombras rojas, premiaciones e incluso eventos deportivos.

Por lo tanto, el motivo por el que hoy el presidente Trump elogió al hijo de Isabel va más allá de la política internacional de Estados Unidos y trasciende hacia una amistad que lleva décadas.

Los mensajes de cariño y estima protagonizaron la gala, puesto que el rey Carlos III inició la ceremonia diciendo lo siguiente: “Permítanme proponer un brindis por el presidente Trump y la primera dama, y por la salud, la prosperidad y la felicidad del pueblo de los Estados Unidos de América”.

Donald Trump concluirá su visita al Reino Unido a finales de esta semana, y una de las primeras cosas que hará una vez esté de regreso en su país natal será asistir al entierro de Charlie Kirk, activista político que falleció la semana pasada tras recibir un disparo en el cuello.

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Por vencimiento de términos quedó libre el capitán de la Policía vinculado a la fuga de alias Matamba

2. “Una grosería profunda”: Gustavo Petro estalla en alocución contra Donald Trump por descertificar a Colombia

3. ¿Los venezolanos apoyan la caída de Maduro tras operaciones militares de EE. UU. en el Caribe? Esto dicen las preocupantes encuestas

4. Andrés Parra destapó adicción a las relaciones íntimas y expuso detalles de su caso: “Una incapacidad”

5. Estudiantes de la UIS esperaron cinco horas a Petro para la inauguración del edificio del Instituto de Lenguas: “No adjudicó nada”

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Donald TrumpRey Carlos III Familia real británicavisita de estado

Noticias Destacadas

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.