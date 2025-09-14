A principios de este mes de septiembre, el Hospital St. Joseph’s South, en Riverview, Florida, fue escenario de un acontecimiento fuera de lo común en su sala de partos.

Se trataba del nacimiento del bebé más grande que se haya podido registrar en toda la historia del centro hospitalario.

El pequeño pesó 6 kilos, un valor que supera ampliamente el de la mayoría de los recién nacidos atendidos en este lugar.

El caso del bebé gigante

Annan llegó al mundo el pasado 3 de septiembre en el Hospital St. Joseph’s-South en Riverview, Florida, y el personal médico y las enfermeras que asistieron al parto, no podían creer el tamaño de este bebé.

La madre, Daniella Hines, de 40 años, había dado a luz un ‘gigante’, en comparación con el tamaño promedio de los demás recién nacidos. Pesaba 3 libras y 11 onzas, lo que equivale al doble del registrado por la mayoría de los pequeños.

Desde que ingresó al hospital, Hines se dio cuenta de que su parto no sería como el de los demás. Según sus propias palabras, recordó lo que pensó en ese momento: “¿Qué me están sacando? ¿Qué está pasando?’. Sentía muchísima presión”, relató al medio Today.

El tamaño del recién nacido llamó la atención de las enfermeras en el hospital y en poco tiempo, la noticia de que había nacido un bebé muy grande, invadió los pasillos de la institución médica.

La curiosidad llevó a querer conocer al recién nacido en la sala de maternidad, quien prácticamente se convirtió en la estrella principal. Según Hinnes “era como una pequeña celebridad”, destacando la cantidad de médicos y enfermeras que acudieron para darle la bienvenida.

Daniella Hines no es ajena a los partos sorprendentes. Al recordar el nacimiento de su hijo mayor, Andre Jr., recuerda una cifra igualmente impresionante según los estándares comunes.

Su primer hijo nació con un peso de aproximadamente 5,76 kilogramos, una cantidad inusual, aunque no tan extraordinaria como la de Annan.

El nacimiento del bebé más grande en los 10 años de historia del centro hospitalario impactó al personal médico | Foto: Foto: Joseph's Hospital-South, Riverview, Florida

“Un gran milagro”

Aunque el tamaño de este recién nacido no es muy usual, al mirar los antecedentes familiares hay una posible explicación ante el hecho.

Tanto ella como su esposo, Andre Sr., superan la estatura de 1,80 metros, un atributo que consideran relevante. “Creo que la altura nuestra jugó un papel en el tamaño de nuestro hijo”, sostiene la mujer.

Un portavoz del hospital describió a Annan como un “gran milagro”.

Pese al gran tamaño del bebé, su carácter es bastante tranquilo y al parecer, muy fácil de cuidar.

El esposo de Hines, Andre, reveló en las redes sociales que el bebé Annan ya ha sido apodado “Sumo”.

Daniella escribió a principios de esta semana: “Ha pasado casi una semana desde que nuestro pequeño, o debería decir, gran paquete de alegría, hizo su debut en este mundo”.